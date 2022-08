TV namigi: Medvedek Paddington 2, Palm Springs in Ni je več

Sobota, 6. avgusta

Medvedek Paddington 2: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Paddington 2. Koprod., 2017. Režija: Paul King. Igrajo: Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Michael Gambon, Imelda Staunton. Glasovi: Mirko Medved, Tina Ogrin, Aleksander Golja, Blaž Šef, Darja Švajger. Druž. film. 115 min.

Medvedek, ki ima najraje marmelado, se vrača z novimi pustolovščinami.

Paddington zdaj živi pri družini Brown na ulici Windsor Gardens, kjer je postal priljubljen član skupnosti. Kamor koli gre, prinese veselje in marmelado. Medtem ko išče popolno darilo za stoti rojstni dan svoje drage tete Lucy, opazi posebno knjižico v antikvariatu gospoda Gruberja in se loti vrste priložnostnih del, da bi jo lahko kupil. Toda ko knjižico nekdo ukrade, mora Paddington z Brownovimi razkrinkati tatu.

Palm Springs: Kanal A ob 22.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

ZDA/HK., 2020. Režija: Max Barbakow. Igrajo: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher. Kom. 100 min.

Palm Springs Foto Pro Plus

Na poroki v Palm Springsu se srečata očarljivo brezbrižni Nyles in nerazpoložena nevestina družica Sarah. Ko zapustita poroko, da bi se predala seksu v bližnji puščavi, se zgodi nekaj nenavadnega. Nekako se ujameta v časovni zanki, kjer se ves čas ponavlja isti dan. Ko ugotovita, da iz zanke ne moreta pobegniti, vsak dan zaživita bolj divje ...

Film ni le še ena verzija Neskončnega dne z Billom Murrayjem in Andie MacDowell, ampak formuli doda nova pravila igre. Kritiki so bili navdušeni nad filmom, med drugim je bil nominiran tudi za dva zlata globusa, za najboljšo komedijo in za najboljšega glavnega igralca.

Ni je več: POP TV ob 21.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Gone Girl. ZDA, 2014. Režija: David Fincher. Igrajo: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon. Drama. 170 min.

Ni je več Foto Pro Plus

Ko Amy Dunne na dan pete obletnice zakona izgine, je njen mož Nick ves iz sebe in takoj organizira iskalno akcijo. A pod drobnogledom javnosti in policije se začne kazati, da njun zakon še zdaleč ni bil popoln.

Ko se izkaže, da je bila marsikatera Nickova izjava laž, postane glavni osumljenec za Amyjino izginotje, morda pa tudi za njen umor ...