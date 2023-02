TV namigi: Michael Palin v Iraku, Peti element in ženski skoki

Četrtek, 23. februarja

Michael Palin v Iraku (Premiera): TV SLO 2 ob 20.05

Michael Palin: Into Iraq. VB, 2022. 1/3. Režija: Neil Ferguson. Dok. serija. 55 min.

Britanski igralec in popotnik Michael Palin se tokrat odpravi na popotovanje po eni najnevarnejših držav na svetu. Ob omembi Iraka večina ljudi pomisli na vojne in spopade, na tridesetletno vladavino Sadama Huseina in poznejši razmah Islamske države. Vendar je Irak veliko več kot to, ugotavlja Palin med potjo, ki ne teče vedno gladko, saj njegovo ekipo pogosto ustavljajo na nadzornih točkah. Kljub temu mu uspe slediti reki Tigris vse od izvira v Turčiji do izliva v Perzijski zaliv na jugu Iraka, spotoma pa odkriva pokrajino, kjer je pred 6000 leti vzniknila ena najstarejših civilizacij na svetu.

Peti element: Planet 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Fifth Element. Koprod., 1997. Režija: Luc Besson. Igrajo: Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich, Chris Tucker. ZF film. 145 min.

Peti element. Foto Planet TV

ZF uspešnica slovitega Luca Bessona. Piše se leto 2263 in zlo ogroža vesolje. V prihodnosti je življenje na Zemlji povsem drugačno: vozila vozijo po zraku, življenje pa se seli v višave. Toda prihod čistega Zla, ki se na Zemlji pojavi vsakih pet tisoč let, ogrozi vse, kar je na Zemlji živega. Ustavi ga lahko le peti element, za katerega pa ne vedo, v kakšni obliki se bo pojavil. Ko se pred taksistom Korbenom Dallasom (Bruce Willis) nekega dne pojavi božanska Leeloo (Milla Jovovich), mu še ni jasno, da je prav ona tisti peti element, ki se edini lahko upre zlu.

Smučarski skoki (Ž): TV SLO 2 ob 16.55

Srednja skakalnica. Svetovno prvenstvo v Planici. Prenos. 115 min.

Ema Klinec med treningom v Planici. Foto Matej Družnik/Delo

Ema Klinec je naslov svetovne prvakinje na srednji skakalnici osvojila v Oberstdorfu pred dvema letoma. Zdaj se bo prvič soočila z branjenjem zlatega odličja. Njena forma je na zavidljivi ravni, a tudi tekmice ne bodo sedele križem rok. Zadnje čase poleg Avstrijke Eve Pinkelnig, ki vodi v svetovnem pokalu, posebej blestita Nemka Katharina Althaus in Norvežanka Anna Odine Strøm. Katera se bo torej okitila z zlato snežinko?