TV namigi: Miklavžev koncert, Victoria in volk, Trinajst dni

Nedelja, 4 decembra

30. dobrodelni Miklavžev koncert: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Režija: Marjan Kučej. Vodita: Tajda Lekše in Vojko Belšak. Prenos. 110 min.

Dobrodelni Miklavžev koncert, tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary kluba Ljubljana in Rotary Districta 1912 Slovenija, bo letos potekal že tridesetič. Zbrana sredstva bodo namenili slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki.

Na koncertu bodo z glasbo iz različnih zvrsti nastopili Neisha, Slovenski oktet, Trio Vivere, Sabina Cvilak, Andraž Golob, Komorni zbor Megaron, baletni plesalci SNG Opera in balet Ljubljana, Simfonični orkester, Big Band ter Mladinski in Otroški zbor RTV Slovenija, Vlado Pilja, Patricija Avšič, Nina Strnad ...

Victoria in volk: TV SLO 1 ob 15.25

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Mystere. Fr., 2021. Režija: Denis Imbert. Igrajo: Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Eric Elmosnino, Tchéky Karyo. Pust. film. 95 min.

Victoria in volk Foto Tv slo

Osemletna Victoria in njen oče Stephane se po smrti dekličine matere preselita v gorsko vasico v francoskih Alpah. Victorio mučijo nočne more, z očetom pa skoraj ne govori več, saj ga po svoje krivi za materino smrt. Stephane, ki je po poklicu kirurg, se krivi tudi sam, ker kljub svojemu poklicu ni mogel rešiti žene.

Deklica uteho najde v skrbi za volčjega mladička z zapuščene kmetije. Zaradi novega ljubljenca je njeno življenje spet lepo, a ko za volka izvedo sosedje, se ga želijo znebiti. Victoria ga želi obdržati in zaščititi, hkrati pa se zaveda, da bi moral živeti v divjini. A njegova izguba bi deklici vnovič strla srce.

Trinajst dni: Planet TV ob 22.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Thirteen Days. ZDA, 2000. Režija: Roger Donaldson. Igrajo: Shawn Driscoll, Kevin Costner, Drake Cook, Lucinda Jenney, Caitlin Wachs. Triler. 135 min.

Trinajst dni Foto Planet Tv

Oktobra 1962 je svet trinajst dni stal na robu katastrofe. Po vsem svetu so ljudje s tesnobo pričakovali izid političnega, diplomatskega in vojaškega soočenja ZDA in Sovjetske zveze, ki je grozilo z jedrsko apokalipso ...

Predsednik John F. Kennedy izve, da je Sovjetska zveza na Kubo pripeljala jedrsko orožje. Arzenal, zbran na otoku, pred pragom ZDA, bi lahko v nekaj minutah uničil vzhodne in južne ameriške zvezne države. Bela hiša s predsednikom Johnom F. Kennedyjem in njegovimi svetovalci mora nemudoma poskrbeti za obrambo.