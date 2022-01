TV namigi: Minari, Sanjska mašina in Časovna past

Sreda, 26. januarja

Minari: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Minari. ZDA, 2020. Režija: Lee Isaac Chung. Igrajo: Steven Yeun, Yeri Han, Alan S. Kim. Drama. 110 min.

Film o korejsko-ameriški družini, ki se v osemdesetih letih iz Kalifornije preseli v ruralni Arkansas in začne na neobetavnem kosu zemlje pridelovati korejsko zelenjavo.

Tudi take so lahko »ameriške sanje«, verjame Jacob, lastnik novega zemljišča in priseljenec iz Južne Koreje, ki je prej delal v kokošereji in bil za tekočim trakom. Njegova žena Monica dvomi o njegovih sanjah, strah jo je za otroka, predvsem za mlajšega Davida, ki ima šum na srcu. Jacob vidi, da se žena muči in da jo skrbi. Da bi ji vsaj malo prišel naproti, predlaga, da bi k njim prišla živet še njegova tašča, Monicina mama. S prihodom zvite in hudomušne ženske se vse spremeni …

Sanjska mašina: TV SLO 2 ob 17.55

Slo., 2020. Režija: Janez Burger. Dok. film. 60 min.

Sanjska mašina Foto Tv Slo

Dokumentarni film prikazuje strast in predanost slovenskih izdelovalcev predelav ekstremnih motociklov. To so izjemni navdušenci in spretni mojstri, ki svojemu konjičku posvečajo ogromno časa in energije in v svetu posegajo po najvišjih lovorikah, pri nas pa ostajajo neznani.

Večina mojstrov se udeleži vsakoletnega srečanja European Bike Week v Faaker Seeju na Vrbskem jezeru, kamor pride 120.000 obiskovalcev in se pokaže 80.000 motorjev. Slovenci tam večkrat posežejo po nagradah in nič drugače ni bilo v času snemanja. Slovenec Tomaž Capuder pa se lahko pohvali še z večjim dosežkom, zmago v Daytoni na Floridi, kamor sicer Evropejce le redko sprejmejo.

Časovna past: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Timeline. ZDA, 2003. Režija: Richard Donner. Igrajo: Paul Walker, Frances O'Connor, Gerard Butler, Billy Connolly. Drama. 125 min.

Časovna past Foto Pro Plus

Film je posnet po romanu Michaela Crichtona.

Profesorju Johnstonu se izpolnijo sanje, ko s skupino študentov, med katerimi je tudi Kate, najde razvaline francoske utrdbe iz 14. stoletja. Kmalu njegovi študent­je najdejo sporočilo iz leta 1357, v katerem nekdo kliče na pomoč. Izkaže se, da je sporočilo napisal prav profesor Johnston, ki je preizkusil neko napravo in se znašel v 14. stoletju, zdaj pa se ne more vrniti nazaj. Študentje ga morajo rešiti, preden bo prepozno.