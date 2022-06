TV namigi: Mlada ženska, Pismo in Zvezdniški dolg

Sreda, 15. junija

Mlada ženska: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Jeune femme (aka. Montparnasse bienvenüe). Fr., 2017. Režija: Léonor Serraille. Igrajo: Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye, Grégoire Monsaingeon, Jean-Christophe Folly. Kom. 110 min.

Film pripoveduje zgodbo o Pauli, duhoviti, vendar kaotični mladi ženski, ki se je iz tujine vrnila v Pariz, potem ko je premožni fotograf Joachim, s katerim je tam živela, grobo prekinil z njo.

Vsa razburjena in histerična se znajde na urgenci, od koder kmalu pobegne, da bi se spet vrnila v Joachimovo stanovanje, v katerem najde njegovega mačka. Paula mačka vzame s seboj in se poda po ulicah Pariza. Ker nima službe, ne prijateljev, se hitro znajde pri mami, od koder je pred leti pobegnila. Mama je noče nazaj, spet je na ulici …

Pismo iz Masandžije: TV SLO 2 ob 22.20

Letter From Masanjia. Kan., 2018. Režija: Leon Lee. Dok. film. 85 min.

Pismo iz Masandžije Foto Tv Slo

Dokumentarni triler in saga o boju za človekove pravice na Kitajskem se začne v ZDA, v Oregonu, ko neka gospa v pripravah na hčerin rojstni dan v škatli z okraskom najde obupano pismo političnega zapornika, poslano iz Masandžje – zloglasnega taborišča, v katerega so kitajske oblasti politične zapornike pošiljale na prisilno delo.

Zgodba je prišla v mednarodne medije in razkrinkala grozljivo kršenje človekovih pravic na Kitajskem ter prispevala k spremembi delovne zakonodaje.

Zvezdniški dolg: Sanje na kolesih: Discovery ob 20.00

Celebrity IOU Joyride. ZDA, 2021. 1/6. Režija: Jake Cardew. Glavne osebe: Ant Anstead, Cristy Lee, Renée Zellweger. Dok. TV-serija. 60 min.

Zvezdniški dolg: Sanje na kolesih: Vključno z umivalnikom Foto Discovery

Serija temelji na priljubljeni oddaji HGTV Celebrity IOU z Drewom in Jonathanom Scottom, v kateri dvojčka skupaj s slavnimi osebami prenavljata domove, da bi presenetila svoje ljubljene.

V tej seriji zvezdniki dobijo priložnost, da se oddolžijo ljudem, ki so imeli ali še imajo zelo pozitiven vpliv na njihova življenja, in sicer tako da ljudem podarijo edinstveno in mojstrsko avtomobilsko doživetje.