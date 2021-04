TV namigi: Modijev svet, Krvave starine in Bolnišnica

Torek, 13. aprila



Modijev svet: Indija – nova velesila: TV SLO 1 ob 20.55





Krvave starine: TV SLO 2 ob 20.00

Krvave starine Foto Tv Slo





Bolnišnica dobre karme: TV SLO 1 ob 20.00

Bolnišnica dobre karme Foto Tv Slo

Indija, ki jo pogosto označujejo kot največjo demokracijo na svetu, išče ravnovesje med tradicijo in razvojem, ki bi prineslo manj očitno razslojeno družbo. Po številu prebivalstva, zdaj je ljudi 1,3 milijarde, naj bi kmalu prehitela Kitajsko in se do leta 2029 razvila v tretje največje gospodarstvo na svetu.Stoletje po britanski kolonizaciji in 60 let po vladavini dinastije Nehru-Gandi je leta 2014 oblast prevzel predstavnik opozicije Narendra Modi. Modi ostaja indijski premier tudi danes, ko velja za tretjega politika na svetu po številu sledilcev na Twitterju, njegovo politiko pa zaznamujejo populizem in poskusi ekonomske modernizacije.Neprecenljive starine, ukradene na Bližnjem vzhodu, so preplavile svetovni trg z umetninami. Plenjenje arheoloških artefaktov brez primere se je začelo v Palmiri v Siriji, ki so jo razdejali pripadniki samooklicane Islamske države, in se nadaljevalo s krajami v Iraku in Libiji. Uplenjene umetnine so nato razstavljali celo v priznanih galerijah in prodajali po spletu.Avtorji dokumentarne oddaje so leto dni spremljali posebne policijske enote in preiskovalne arheologe pri razkrivanju mrež preprodajalcev ukradenih starin. Pot jih je vodila s končnih postaj – iz dražbenih hiš v Parizu, Bruslju in New Yorku – proti izvoru kriminalnega početja v Libiji.V južni Indiji vlada celo za to deželo nenavadno huda vročina in v bolnišnici imajo zaradi številnih primerov vročinske kapi polne roke dela.Lydia sprejme devetindevetdesetletno bolnico, ki počasi ugaša, toda starkina hčerka se noče sprijazniti s tem, da bo njena mama umrla. Ruby, ponosna lastnica novega motorja, se pelje na odročno hribovsko posestvo vzkipljivega kmeta ...