TV namigi: Moj avtistični brat, Frančišek Asiški in Alice

Četrtek, 1. aprila

Moj avtistični starejši brat in jaz: TV SLO 2 ob 20.00

Frančišek Asiški in njegovi bratje: TV SLO 2 ob 21.15

Še vedno Alice: Kino ob 20.00

Dokumentarec nudi redko priložnost: zelo intimen pogled v življenje odraslega moškega s hudo obliko avtizma. Spencer je zares srečen, kadar svobodno osvaja vrhove okoliškega hribovja, vendar potrebuje neprestano pomoč tako pri umivanju in oblačenju kot hranjenju. Brezpogojno ljubezen in neomajno predanost mu je vse do smrti nudila mama, pridružili so se ji osebni asistenti, naposled sta vlogo spremljevalca prevzela Spencerjeva sestra in njen soprog.Dokumentarni film je štiri leta pripravljal Spencerjev mlajši brat, tretjina je posneta s pametnim telefonom, in nastala je ganljiva zgodba o ljubezni, odpovedovanju in svobodi.Pripoved spremlja življenje in delo Elie da Cortona, enega najzvestejših spremljevalcev svetega Frančiška med letoma 1209 in 1226, do Frančiškove smrti. Frančišek je pridigal veselje, srečo in božje usmiljenje, ki ga dosežemo, če vztrajamo v revnem in ponižnem življenju.Bodoči svetnik Frančišek živi v popolni revščini ter je sovražno nastrojen do rimskih cerkvenih avtoritet, ki po njegovem vodijo vernike stran od Kristusovega nauka. Elia skuša nanj vplivati tako, da bi omilil svoja radikalna stališča in ga obvaroval pred obsodbami, da je heretik …Ko profesorica jezikoslovja Alice nekega dne opazi, da pozablja besede, pomembne sestanke in imena prijateljev, ji zdravniki postavijo diagnozo: začetek Alzheimerjeve bolezni.Ker skuša svoje življenje prilagoditi naraščajočim luknjam v spominu, se znajde pred težko dilemo, kako naj pred prijatelji in družino ohrani osebno dostojanstvo in hkrati najde dovolj časa za uživanje v iztekajočih se trenutkih prisebnega razmišljanja.