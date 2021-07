TV namigi: Mož iz ozadja, Let in Legenda podzemlja

Četrtek, 15. julija



Mož iz ozadja: Kanal A ob 21.50

Let: Kino ob 20.00

Let Foto Pro Plus

Legenda podzemlja: HBO ob 21.45

Legenda podzemlja Foto HBO

Adam McKay je odličen avtor absurdnih komedij, kot sta Jebeš novice in Nora brata, ki v zadnjih letih svoj talent raje izkorišča za družbeno akcijo. Tako je posnel najboljši triler o gospodarskem zlomu 2008, Veliko potezo, nazadnje pa je obrnil žaromet na nekdanjega podpredsednika ZDA, Dicka Cheneyja, ki je veljal za možganski trust Busheve Bele hiše.Film je poln za biografijo neobičajnih pristopov, kar bo morda nekaterim gledalcem nadležno, ni pa dvoma, da lahko vsakdo prepozna odlično igro nekdanjega Batmana v glavni vlogi, pa čeprav je igralca skoraj nemogoče prepoznati.V začetku filma je prizor, ko pokvarjena hidravlika povzroči strmoglavljenje letala. Na krovu zavlada panika. Pilotova rešitev: letalo obrne na »hrbet« in z njim pristane na travniku. A to ni film katastrofe oziroma je film osebne katastrofe: odvisnosti. Pilot je Whip Whitaker, mož, ki pravi, da lahko neha piti, kadar hoče, a vendar pije vso noč do svojega poleta in na letalo pretihotapi vodko, vmes pa si pomaga še s kako črtico kokaina ...Provokativna karakterna študija, ki jo lahko izpelje le igralec Denzelovega kalibra, enako prepričljiv kot junak in kot ruševina.Dokumentarec programa HBO je surov in brezčasen portret sodobnega dogajanja, ki razkrije osupljivo diskriminacijo v Nigeriji.Prikaz diskriminacije v Nigeriji, kakor jo vidi nekaj karizmatičnih nekonformističnih mladostnikov. Ti morajo nazadnje izbirati med bojem za pravico do izražanja doma ter svobodnim življenjem v ZDA. S pomočjo družbenih medijev in ustvarjalnega izražanja zanetijo kulturno razpravo, ki bo izzvala ideale spolne določenosti in osnovnih človeških pravic v tej afriški državi.