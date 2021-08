TV namigi: Mož, ki je poznal neskončnost, Beli lev in Frida

Sobota, 14. avgusta

Mož, ki je poznal neskončnost: TV SLO 1 ob 20.05



Mia in beli lev: POP TV ob 20.00

Mia in beli lev Foto Pro Plus



Frida: Naj živi življenje: TV SLO 2 ob 20.00

Frida: Naj živi življenje Foto Tv Slo

Film, posnet po izjemni življenjski zgodbi indijskega matematika Srinivasa Ramanujana. Mladenič odrašča v revščini na ulicah indijskega Madrasa. Nadarjenost za matematiko mu pomaga, da ga povabijo na univerzo v Cambridgeu, kjer pod vodstvom lucidnega profesorja Hardyja začne razvijati svojo teorijo o neskončnosti.Čeprav se ob začetku prve svetovne vojne na vsakem koraku srečuje z rasizmom in zavistjo kolegov ter učiteljev, s Hardyjevo podporo nadaljuje delo in kmalu vse okrog sebe osupne z briljantnimi izračuni in domiselnimi formulami.Desetletni Mii se življenje obrne na glavo, ko se z družino iz Londona preseli v Afriko, kjer družina upravlja kmetijo z levi. Ko pride na svet mali beli lev Charlie, je Mia spet srečna in z njim naveže poseben stik.Čez tri leta Miino življenje znova pretrese nepričakovana novica, saj odkrije, da je njen oče prikrival skrivnost. Ker se boji, da je Charlie v nevarnosti, se odloči, da z njim pobegne. Dva prijatelja se tako odpravita na nepozabno popotovanje po južnoafriški savani, kjer iščeta kraj, kjer bi Charlie znova lahko svobodno živel.Dokumentarec predstavlja neodvisno in močno žensko, ki je zaradi prometne nesreče vse življenje prenašala neznosne muke, in izjemno umetnico, ki se je z ustvarjanjem osvobajala spon trpljenja. Za slikarstvo Fride Kahlo je značilna ikonografija predkolumbovske Mehike. V njenih delih se prepletajo bolečina in moč, trpljenje in ljubezen. Frida Kahlo je postala ikona in vzornica – vplivala je na umetnike, glasbenike, stiliste.Dokumentarna pripoved prinaša tudi slikarkine misli, zapisane v pismih in osebnem dnevniku.