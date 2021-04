TV namigi: Mož, ki je preveč videl, Nočni let in Vseprisoten

Četrtek, 29. aprila



Mož, ki je preveč videl: TV SLO 2 ob 21.35



Nočni let: Kanal A ob 20.00

Nočni let Foto Pro Plus



Vseprisoten: HBO ob 20.00

Vseprisoten Foto HBO

Britanski dokumentarni film je pripoved o življenju in delu Borisa Pahorja, izjemnega tržaškega pisatelja in enega najbolj prevajanih slovenskih avtorjev, ki ga je že v otroštvu zaznamovalo sovraštvo – požig slovenskega Narodnega doma.Film prinaša Pahorjevo pričevanje o odraščanju v fašistični Italiji in boju zoper nacizem ter o brutalni izkušnji internacije v koncentracijskih taboriščih Dachau, Bergen-Belsen in Natzweiler-Struthof.Boris Pahor je avgusta lani praznoval častitljivih 107 let.Lisa je simpatična upravnica hotela, ki ne mara potovati z letalom. Toda okoliščine jo nekega dne prisilijo, da se vseeno odpravi na pot z letalom.Med čakanjem na let spozna prijetnega mladeniča Jacksona. Ko se nato vkrcata na letalo, se izkaže, da sedita skupaj. Toda že nekaj trenutkov po vzletu Jackson pokaže svoj pravi obraz. Na letalu je samo zaradi Lise, ki je ključni člen v načrtovanem atentatu na nekega politika. Če Lisa ne bo ubogala in storila vsega, kar ji Jackson naroči, bodo umorili njenega očeta.Emil je lastnik oglaševalske agencije in v prostem času piše knjige. Ko ga njegov invalidni oče prosi, naj v njegovo sobo namesti kamero, da bi ugotovil, kdo mu krade, Emil dobi idejo za novo zgodbo.V ta namen zato vgradi mnoge skrite kamere v pisarno svoje žene, psihiatra, kopalnico svojega tasta, upokojenega vojaškega generala, pa tudi v službi, vse to brez vednosti ljudi, ki jih kamere snemajo. Videonadzor se kmalu sprevrže v obsedenost ...