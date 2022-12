TV namigi: Na begu, Snežne živali in Prvaki sveta

Torek, 27. decembra

Na begu: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Sweethearts. Nem., 2019. Režija: Karoline Herfurth. Igrajo: Karoline Herfurth, Hannah Herzsprung, Anneke Kim Sarnau, Frederick Lau, Ronald Zehrfeld. Krim./kom. 110 min.

Franziska oziroma Franny ima na delovnem mestu pogosto panične napade, ki v očeh njenih nadrejenih postajajo vse bolj nadležni, zato jo šefica lepega dne pošlje domov. Franny se na poti znajde sredi ropa draguljarne in postane talka profesionalne roparke Mel, hkrati tudi matere samohranilke.

V komične zaplete in preobrate se vključi še stroga in nepopustljiva policistka Ingrid, zato morata Franny in Mel bežati skupaj, čeprav je Franny Melina talka. Franny vse bolj razume Mel in ji hoče pomagati, Mel pa si vzame še enega talca, simpatičnega in privlačnega policista ...

Snežne živali: TV SLO 1 ob 13.25

Snow Animals. VB, 2019. Režija: Simon Baxter. Dok. odd. 55 min.

Snežne živali Foto Tv Slo

Ledeni mraz, pomanjkanje hrane in dolge noči. Prezimovanje v naravi je zahtevno in potreben je premišljen načrt. Poljudnoznanstvena dokumentarna oddaja z voditeljico Liz Bonnin, sicer francosko znanstvenico in preučevalko divjine in njenih prebivalcev, razkriva preživetvene strategije živali v zimskih mesecih in znanstveno razlago zanje.

Veverice si ustvarijo skrite zaloge hrane, sibirski burunduk na primer nabere želod in ga nosi v svojih licih, ki se razširijo na trikratno velikost njegove glave, škorci se za zagotavljanje varnosti povezujejo v velike jate, metulji monarhi pa sledijo neskončnemu poletju in se selijo na jug.

Postali bomo prvaki sveta: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Bićemo prvaci sveta. Koprod., 2015. Režija: Darko Bajić. Igrajo: Strahinja Blažić, Aleksandar Radojičić, Miloš Biković, Marko Janketić, Iva Babić. Športna drama/kom. 160 min.

Film ustvarjalcev trilogije Montevideo o zgodovini jugoslovanske košarke in legendarni tekmi z ZDA. To je zgodba o štirih pionirjih, ki so ustanovili jugoslovansko šolo košarke in ki so hkrati zaslužni za razvoj tega športa. To so Nebojša Popović, Borislav Stanković, Radomir Šaper in Aleksandar Nikolić.

Osrednji dogodek je finalna tekma na svetovnem prvenstvu 23. maja 1970 v Ljubljani ...