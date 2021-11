TV namigi: Na obali Chesil in Vojna z vsemi

Sobota, 13. novembra

Na obali Chesil: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

On Chesil Beach. VB, 2017. Režija: Dominic Cooke. Igrajo: Billy Howle, Saoirse Ronan, Andy Burse, Rasmus Hardiker, Emily Watson, Anne-Ma- rie Duff. Drama. 115 min.

Sloviti britanski pisatelj Ian McEwan je scenarij napisal po svoji istoimenski knjižni uspešnici, ki je prevedena tudi v slovenščino. Poletje 1962. V zaprašenem hotelu na obali Chesil pravkar poročena Florence in Edward večerjata v svoji sobi. Bolj ko se bliža poročna noč, bolj pri mladoporočencih naraščata vznemirjenje in tesnoba. Med njima izbruhne prepir, Florence odvihra iz sobe in Edward se požene za njo. Tistega večera odločitev enega od njiju za vedno spremeni tok njunih življenj. Drobna, a pomenljiva zgodba o naivnosti mlade ljubezni.

Vojna z vsemi: Kanal A ob 20.00

VIKEND - War on Everyone - Vojna z vsemi Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikendova ocena: 3 (od 5)

War on Everyone. VB, 2017. Režija: John Michael McDonagh. Igrajo: Alexander Skarsgård, Michael Peña, Theo James, Tessa Thompson, Caleb Landry Jones. Akc. film. 110 min.

Bob in Terry sta pokvarjena policista iz mesta Albuquerque v Novi Mehiki, ki podtikata dokaze, izsiljujeta in zastrašujeta vse kriminalce. V želji po velikem dobičku se nekega dne odločita odreti poslovodjo striptiz kluba in njegovega čudaškega narkomanskega šefa, toda njuna trapasta spletka odkrije temačno skrivnost. Videti je, da sta Bob in Terry vendarle naletela na nekoga, ki jima je kos. Pa jima je res? Dovolj energičnosti in temačnega humorja, da lahko film z užitkom pogledamo, čeprav še zdaleč ni brez napak, so rekli kritiki.

Na svidenje, sin moj: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Di jiu tianchang. Kit., 2019. Režija: Xiaoshuai Wang. Igrajo: Jingchun Wang, Mei Yong, Xi Qi, Roy Wang, Jiang Du. Drama. 190 min.

Nedolžna otroška igra ob vodnem zajetju se konča tragično in nad nekoč srečno družino leže senca trpke bolečine. V želji, da bi pozabila na tragedijo, se Jaojun in Lijun preselita v mesto in posvojita fantka, ki pa ne more zapolniti nastale praznine. Fant se v najstniških letih upre in se odloči oditi od doma, zato ostarela zakonca skleneta, da se bosta vrnila domov.