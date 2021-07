TV namigi: Najina Budimpešta, Črni jastreb in Karate Kid

Sreda, 28. julija

Paul in Astrid se spoznata pri svojih štiridesetih letih; on kot srčni bolnik, ona kot kirurginja, ki ga operira. Po tistem začneta razmerje, ki ga želita utrditi z vikendom v Budimpešti.Toda naključje hoče, da se nastanita v istem hotelu kakor Julius, Astridina prva velika ljubezen še iz časov železne zavese in komunistične nemške demokratične republike, s katerim se nista videla trideset let. Njen prvi odziv je strah in prikrivanje, kot reakcija na travmatično razmerje, ki sta ga imela v preteklosti in ki ga nista nikoli razčistila tudi potem ne, ko sta šla narazen …Da imajo ameriški vojaški posegi zunaj lastnih meja težnje k neuspehu, vemo že od Vietnama. Eden najbolj katastrofalnih pa je bil tisti leta 1993 v Somaliji. Načrt je bil preprost: s petimi helikopterji naj bi prileteli v Mogadiš, ubili generala Aidida in odleteli. A eden od helikopterjev je sestreljen in dveurna akcija se raztegne v 18-urno klavnico.Film Ridleyja Scotta je v nasprotju z ameriškim vojaškim načrtom v zgodbi tehnično brezhiben, morda pa mu zmanjka nekaj refleksije.Dre bi prav lahko bil najpriljubljenejši fant v Detroitu, a kaj, ko ga njegova mama zaradi novih službenih priložnosti odpelje s seboj na Kitajsko. V popolnoma drugačnem kulturnem okolju, obkrožen z neznanimi obrazi in tarča nasilnežev, se Dre na novi šoli zbliža s tamkajšnjim hišnikom Hanom, mojstrom kung fuja, ki je fanta pripravljen naučiti skrivnosti borilnih veščin. Poleg tega se Dre tudi zaljubi ...