TV namigi: Neustrašna, Košarkar naj bo 2 in Magične živali

Sobota, 2. januarja





Neustrašna: TV SLO 1 ob 21.20

Košarkar naj bo 2: TV SLO 1 ob 20.00





Magične živali: POP TV ob 20.00

Emma Banville, v mladosti aktivistka, zdaj odvetnica, ki se bori za človekove pravice, je znana po tem, da prevzame primere, ki se zdijo izgubljeni.Nanjo se obrne Annie Peterson, nekdanja zaročenka zdaj 37-letnega Kevina Russlla, ki je že 14 let v zaporu. Obsojen je bil, da je ugrabil in še živo zakopal 15-letno Lindo Simms. Emma prevzame primer, pomaga ji preiskovalec Dominic Truelove, in kmalu odkrijeta nepravilnosti v preiskavi, ki jo je leta 2003 vodila inšpektorica Olivia Greenwood. Vnovič odprt primer zbudi zanimanje medijev in javnosti, kar nekoga zelo moti.Drugi del knjižne in filmske uspešnice Košarkar naj bo nadaljuje duhovito pripoved o Ranti, fantu, ki je tako velik, da bi lahko žirafam kravate zavezoval. Vse izgleda brezhibno, ko Rantino predpočitniško poletno vzdušje precej pretresejo nepredvidene šolske obveznosti, ljubezenske težave in košarkarški zapleti. Ranta bo moral marsikaj narediti in dognati povsem sam in tako bo spet zrastel. Samo tokrat ne le v višino.To je film, ki ga zaznamuje otroška radoživost in sproščen humor. Pot mladostne razigranosti prikazuje z naklonjenostjo in razumevanjem težav in napak najstnikov, ki jih imajo pri svojem odraščanju.Iz sveta čarovništva avtorice J.K. Rowling prihaja nova filmska pustolovščina, v kateri se v vlogi nadarjenega magizoologa Newta Scamandra predstavlja oskarjevec Eddie Redmayne.Odpotovali bomo v leto 1926, ko Newt ravno zaključi ekskurzijo, na kateri je iskal in dokumentiral pisano množico magičnih bitij. Njegov krajši postanek v New Yorku bi lahko minil povsem brez posebnosti, a zaradi nekega »ne-čara« (izraz za bunkeljna) po imenu Jakob, založenega kovčka in nekaj pobeglih magičnih živali bi se lahko pripetile hude nevšečnosti…