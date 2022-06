TV namigi: Neznosna lahkost revolucije, 62.a in Sakawa

Sreda, 22. junija

Neznosna lahkost revolucije: TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Nem., 2021. Režija: Andy Fetscher. Igrajo: Janina Fautz, Inka Friedrich, Maximilian Klas. Drama. 90 min.

Film po resničnih dogodkih. Piše se leto 1988 v Vzhodni Nemčiji. Devetnajstletni Franki hodi po glavi vse kaj drugega kot skrb za družbeno pravičnost in svobodo govora. Skupaj s prijateljico sanjarita, da bosta šli na koncert Brucea Springsteena in Michaela Jacksona. Oblačita se po zadnji modi, kolikor se seveda da, in hodita v disko.

Toda pod brezskrbno Frankino fasado domuje strah ob bolečem spominu na bratovo bolezen in smrt, ki je bila posledica onesnaženega okolja. Franka nato spozna Stefana, idealističnega aktivista, ki se bori proti sistemskemu onesnaževanju okolja ...

62.a – Od prepovedi do ustave: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Dok. odd. 30 min.

62.a Foto Tv Slo

V dokumentarnem filmu je prikazana razvojna pot slovenskega znakovnega jezika v šolskem sistemu. Izobraževanje gluhih otrok je zaradi okostenelega poučevanja in kršenja osnovnih pravic do rabe znakovnega jezika pustilo trajne posledice. Pretresljive osebne izpovedi odstirajo, kako je prepoved rabe maternega jezika v izobraževanju usodno zaznamovala gluho jezikovno manjšino. Zaradi tega je bil slovenski znakovni jezik tik pred izumrtjem. Gluha skupnost se je s pomočjo svoje reprezentativne invalidske organizacije in društev združila v prizadevanjih, da se to vendarle ni zgodilo.

Dokumentarni film prikaže prizadevanje gluhih za vpis pravice do uporabe znakovnega jezika v slovensko ustavo.

Sakawa: TV SLO 2 ob 22.30

Bel./Niz., 2018. Režija: Ben Asamoah. Dok. film. 95 min.

Sakawa Foto Tv Slo

Belgijsko-nizozemski dokumentarni film priča o številnih spletnih prevarah v Gani, s katerimi si predvsem mladi ljudje skušajo omiliti revščino. Z izmišljenimi profili se mladi iz Gane povezujejo z osamljenimi premožnimi Evropejci in Američani ter jim bolj ali manj uspešno izvabljajo denarna nakazila.

Izraz Sakawa iz naslova sicer v enem od ganskih narečij pomeni spletno prevaro. Film je prejel nagrado za najboljši belgijski dokumentarec.