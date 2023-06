TV namigi: Nič ni večno, V pričakovanju barbarov in Neodvisne

Nedelja, 11. junija

Nič ni večno (Premiera): TV SLO 1 ob 22.30

Nothing Lasts Forever. ZDA, 2022. Režija: Jason Kohn. Dok. film. 85 min.

S prodiranjem vse bolj kakovostnih laboratorijskih oz. sintetičnih diamantov na trg, naravni diamanti izgubljajo vrednost. Težave se pojavljajo tudi, ker je sintetične diamante izjemno težko ločiti od naravnih, na trgu pa se pogosto pomešajo. Ali res kupujemo naravne, pristne diamante ali se lahko zgodi, da odštejemo vrtoglav znesek za diamant, ki so ga v štirinajstih dneh vzgojili v laboratoriju?

Ali so naravni diamanti sploh kdaj imeli resnično vrednost ali je vse le plod spretnih marketinških potez? Ali je diamantna industrija ogrožena? Rudarska podjetja in vplivni trgovci bodo morali temeljito razmisliti o prihodnosti diamantne industrije.

V pričakovanju barbarov (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Waiting for the Barbarians. Ita./ZDA, 2019. Režija: Ciro Guerra. Igrajo: Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi. Drama. 140 min.

V pričakovanju barbarov. Foto Planet TV

Drama temelji na istoimenskem romanu južnoafriškega pisatelja J. M. Coetzeeja iz leta 1980.

Sodnik (Mark Rylance), administrator izoliranega obmejnega naselja na meji neimenovanega cesarstva, se veseli mirne upokojitve, dokler ne prispe polkovnik Joll (Johnny Depp), čigar naloga je poročanje o delovanju »barbarov« in o varnostni situaciji na meji. Joll, sadist, izvaja kruta zaslišanja, da bi upravičil načrtovano operacijo preganjanja domorodcev še višje v hribe. Ravnanje polkovnika in njegovega enako krutega namestnika z »barbari« privede Sodnika do krize vesti ...

Neodvisne: TV SLO 1 ob 14.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Misbehaviour. VB/Fr., 2020. Režija: Philippa Lowthorpe. Igrajo: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Greg Kinnear. Kom. 105 min.

Leta 1970 je tekmovanje za miss sveta, ki je najbolj gledan televizijski dogodek na svetu, potekalo v Londonu, vodil pa ga je ameriški komedijant Bob Hope. Dogodek je bil prežet s patriarhalnim in šovinističnim odnosom do tekmovalk. Skupina za osvoboditev žensk se je vtihotapila v zaodrje, prekinila tekmovanje in javno zahtevala korenite spremembe. To ni bilo edino subverzivno dejanje večera ...

Režiserka se je zgodbe lotila z obilico humorja in za film zbrala precej zvezdniško zasedbo. Čisto vse v filmu sicer ne drži, a večina je kar resnična, pa čeprav daje vtis neverjetnosti.