TV namigi: Nočne ladje in Proxima

Torek, 20. septembra

Nočne ladje: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nočni brodovi. Koprod., 2012. Režija: Igor Mirković. Igrajo: Ana Karić, Radko Polič, Renata Ulmanski, Lana Barić, Bogdan Diklić. Kom. 110 min.

Glavna junaka sta upokojenca Helena (Ana Karić) in Jakov (Radko Polič), ki se spoznata v domu za ostarele in se odločita oživiti svojo (morebitno) prvo ljubezen, tako da pobegneta na morje, proč od samote in soočenja z lastno smrtnostjo. Z avtom, ki ne more peljati vzvratno, se podata po odročnih cestah, svoja mobitela vržeta v reko in se kot begunca podata v naročje zadnje avanture. Tam nekje ju čaka ladja, na katero se Helena ni vkrcala pred šestdesetimi leti. Izjemna igra Karićeve in Poliča oživi zgodbo in jo naredi čutno in ponekod zabavno ter predvsem romantično.

Proxima: Kino ob 20.00

Proxima. Fr., 2019. Režija: Alice Winocour. Igrajo: Eva Green, Zélie Bou- lant, Matt Dillon, Aleksey Fateev, Lars Eidinger. Drama. 125 min.

Priznana znanstvenica in astronavtka Sarah Loreau (Eva Green) je dosegla vrhunec svoje kariere, ko so jo izbrali za eno od udeleženk enoletne odprave na mednarodno vesoljsko postajo. Ko začne z napornim telesnim in umskim urjenjem, se sooča z resničnostjo tega, kar pomeni uresničenje sanj zanjo kot mater in za njeno sedemletno hčer Stello, od katere se bo morala za eno leto ločiti. Ko se bliža izstrelitev, se srečuje še z drugimi izzivi v mednarodni posadki pod vodstvom izkušenega ameriškega astronavta (Matt Dillon), njena predanost delu in obveznostim matere pa se znajde na težki preizkušnji.

Preverjeno: Pop TV ob 21.45

Slo., 2022. Magazin. 60 min.

Preverjeno se vrača s svežimi in aktualnimi prispevki. Zadnje tedne je Slovenija dihala z našimi športniki. Solze sreče in tudi žalosti, trenutki padcev in vzponov, zanos in spodbuda, boj do zadnjih kančkov moči. V oddaji nas bodo popeljali čez trenutke, ko je vsem zastajal dih, ko smo spremljali tekme v odbojki in košarki. V posebni zgodbi o Goranu Dragiću bomo spoznali fanta iz Kosez, ki ga nihče ni jemal resno, dokler ni stopil na igrišče. Veliko mladih si želi stopati po poti izjemnega Luke Dončića. Kako vse skupaj doživljajo družine naših športnikov, partnerke, žene, otroci?