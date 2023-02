TV namigi: Noro bogati Azijci, Pepermint: Angel maščevanja in Povratnik

Sobota, 25. februarja

Noro bogati Azijci (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Crazy Rich Asians. ZDA, 2018. Režija: Jon M. Chu. Igrajo: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan, Lisa Lu. Kom. 145 min.

Po knjižni uspešnici posneta zgodba spremlja Rachel Chu, Američanko kitajskega rodu iz New Yorka, ki se s svojim fantom Nickom Youngom odpravi na poroko njegovega najboljšega prijatelja v Singapur. Toda Nick je svojemu dekletu pozabil povedati nekaj ključnih podrobnosti. Kot prvo – odraščal je v hiši, ki je videti kot palača; kot drugo – več časa je preživel na zasebnih letalih kot v avtomobilih; in kot tretje – je eden najbolj zaželenih samskih moških v državi. Kot Nickovo dekle ima Rachel v trenutku, ko stopi iz letala, tarčo na hrbtu ...

Pepermint: Angel maščevanja (Premiera): Planet TV ob 23.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Peppermint. ZDA, 2018. Režija: Pierre Morel. Igrajo: Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba. Akc. film. 130 min.

Bankirka Riley North in njen mož Chris, lastnik propadle avtomehanične delavnice, v Los Angelesu vzgajata desetletno hčerko Carly. Nekega dne Chrisu njegov prijatelj predlaga, da bi skupaj oropala mogočnega vodjo mamilarskega kartela Diega Garcio.Čeprav ga Chris zavrne, Garcia izve za prijateljev načrt in se spravi nad mlado družino. Riley je v napadu ranjena, a preživi, vendar izgubi vse, kar ji je ljubo. Nato ponikne, pet let pozneje pa se začnejo oblasti spopadati z nizom skrivnostnih umorov.

Film ni niti subtilen niti kredibilen, a je kot njegova glavna junakinja izjemno učinkovit. Za ljubitelje nasilnega eskapizma.

Povratnik: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Revenant. ZDA, 2015. Režija: Alejandro González Iñárritu. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Forrest Goodluck. Akc. film. 160 min.

Da ameriška prostrana divjina ni posebej prijazna, ugotovi lovec Hugh Glass, ko ga napade grizli. Potem pa ves ranjen in razmesarjen ugotovi, da niso prijazni niti njegovi kolegi, ki ga oropajo, mu ubijejo sina in ga prepustijo usodi. A Hugh je odločen, da se ne bo vdal, žene pa ga tudi sla po maščevanju ...

Surovost divjine, srčnost bratstva in neustavljiva želja po maščevanju so motivi, ki sta jih do skrajnih meja skupaj prignala režiser Iñárritu in glavni igralec DiCaprio. Nekateri so rekli filmu pornografija bolečine, vsi pa so se strinjali, da je vrhunsko posnet.