TV namigi: Nov dan in Fantastična ženska

Torek, 22. junija



Nov dan: TV SLO 1 ob 20.55



Fantastična ženska: TV SLO 2 ob 20.50

Preverjeno: Pop Tv ob 21.55

Film je zgodba o poti Slovenije do samostojnosti in o žrtvah, ki so nekatere ljudi zaznamovale za vse življenje. Umrli v vojni za obrambo samostojnosti Slovenije predstavljajo tihe akterje tega dokumentarnega filma, to so bili ljudje, ki so za samostojnost naše države plačali največjo možno ceno, s svojimi življenji. Le redko kdo pa se vpraša, kdo so tisti, ki so ostali za njimi, ranjeni in sami? Nekateri med njimi so imeli otroke. Trideset let kasneje so to odrasli ljudje, ki živijo v državi, za katero so umrli njihovi očetje. Zanje je ta tematika bolj osebna kot politična. Zgodba osamosvojitve se v dokumentarnem filmu zrcali skozi njihove poglede na tiste usodne in tragične dogodke in na današnji čas trideset let kasneje.Tujejezični oskarjevec izpred treh let je film o ljubezni in izgubi ter iskanju samega sebe. V ospredju je Marina, natakarica in pevka v plesnem ansamblu, ki je v srečnem razmerju z nekoliko starejšim ločencem Orlandom. Ko on nenadoma umre, se proti njej obrne tako njegova družina kot policija, predvsem ker je Marina transženska. Tako v njunem razmerju namesto ljubezni vidijo sprevrženost, pri čemer pa to izkazuje zgolj sprevrženost njihove tako imenovane morale. Ta odlični film je prejel številne nagrade tudi zaradi pristno in subtilno obravnavane tematike.Pred 30 leti, ko je Slovenija postala samostojna država, je marsikdo razmišljal in si želel, da bi šli po poti Švice, kot svetlega vzora miru, demokracije in blagostanja. Kje je danes Slovenija v primerjavi s Švico? Bili so v Švici, primerjali plače, cene vrtcev, šolanja, cene v restavracijah, trgovinah, cene nepremičnin, način odločanja o pomembnih stvareh, raven demokracije, enakopraven položaj žensk. Kar tri njihova mesta so trenutno med najbolje uvrščenimi na lestvici mest, kjer se živi najbolj kakovostno. Obiskali so tudi tovarno čokolade, sirarne, banke.