TV namigi: Obljuba, Zvezde velikega platna: Emma Thompson ...

Petek, 30 septembra

Obljuba: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Promise. ZDA, 2016. Režija: Terry George. Igrajo: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale, Daniel Giménez Cacho, Shohreh Agh- dashloo. Drama. 140 min.

Kostumski spektakel, ki se skozi prizmo romantične drame dotakne tudi genocida nad Armenci med prvo svetovno vojno. Zgodba se razvija v zadnjih dnevih Osmanskega cesarstva in prikazuje ljubezenski trikotnik med Michaelom, študentom medicine, izobraženo Ano ter Chrisom, znanim ameriškim političnim novinarjem. Ker cesarstvo propada, se bodo morali upreti nagibu, da bi svoje bližnje odpeljali na varno in preživeli. V filmu je v stranski vlogi zaigral tudi Chris Cornell, žal prezgodaj umrli frontman skupin Soundgarden in Audioslave.

Zvezde velikega platna: Emma Thompson: TV SLO 1 ob 22.40

Discovering Film: Emma Thompson. VB, 2022. Režija: Lyndy Saville. Dok. odd. 50 min.

Ali v zgodovini filma obstaja vloga, v kateri je igrala Emma Thompson, pa v njej ni naravnost blestela? Je ena od briljantnih filmskih igralk svoje generacije. Znana je po številnih čustvenih vlogah, ki jih igra prepričljivo in tehnično brezhibno, z veliko inteligence pa tudi z ironijo in s skromnostjo. Pri govoru o njenem pomenu v filmskem svetu ne moremo mimo dejstva, da je ena od redkih ženskih zvezdnic s strmo vzpenjajočo se kariero.

Velika igra: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Big Game. VB., 2014. Režija: Jalmari Helander. Igrajo: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garbe. Akc. film. 100 min.

Trinajstletni skavt Oskari (Onni Tommila) se poda v divjino finskih gozdov, kjer mora po tradiciji en dan in eno noč sam preživeti v divjini, oborožen le z lokom in puščico. Če se vrne s plenom, dokaže, da je moški. Ko skuša z lokom ujeti jelena, je priča strmoglavljenju letala, na katerem je predsednik ZDA (Samuel L. Jackson Jackson). Letalo so razstrelili teroristi, predsednik pa se je s padalom spusti na varno. A ker so mu na sledi teroristi, se mora na begu zanesti na Oskarijevo poznavanje divjine.