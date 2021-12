TV namigi: Obračun legend, Božična večerja in Tednik

Ponedeljek, 13. decembra

Obračun legend: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Grudge Match. ZDA, 2014. Režija: Peter Segal. Igrajo: Sylvester Stallone, Robert De Niro, Kevin Hart, Rich Little. Kom. 135 min.

Nekdanja boksarska tekmeca Billy ‘The Kid’ McDonnen (De Niro) in Henry ‘Razor’ Sharp (Stallone) sta nekoč veljala za senzacijo. Na vrhuncu kariere, tik pred njunim odločilnim dvobojem, je Razor napovedal svojo upokojitev. Z nikoli pojasnjeno odločitvijo sta ugasnili karieri obeh boksarjev. Trideset let pozneje boksarski agent predlaga ostarelima tekmecema, da se vrneta v ring in dokončno poravnata račune.

Le občasno smešna zgodba, v kateri mrgoli klišejev in postanih šal, je le boleč spomin na legendarna Jaka La Motto in Rockyja Balboo.

Božična večerja: TV SLO 2 ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2012. Režija: Boštjan Vrhovec. Igrajo: Milena Zupančič, Ivo Ban, Iva Krajnc, Uroš Fürst, Brane Završan, Jette Ostan Vejrup, Peter Musevski. Drama. 65 min.

Božična večerja Foto Tv Slo

Jure in Julija živita v zvezi, ki jo v veliki meri ohranjajo klišeji in formalnosti, zato je prizadevanje, da bi imela otroka, za Julijo odločilnega pomena. Ko izve za dobro novico, je vsa iz sebe – istega dne pa ji Jure pove, da jo zapušča. Tako na božični večer Julija spet sama obišče svoje starše, da bo z njimi preživela vsakoletni družinski protokol: božično večerjo.

Srečanje z mamo, še vedno polno življenjske moči, in očetom, ki mu starostna senilnost otežuje življenje, je sicer polno formalne ljubeznivosti in uglajenosti, a globoko v sebi nosi dobro prikrivano zlaganost. Tokrat tudi Julijino ...

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto: Igor Modic

Neverjeten fenomen epidemije so korona zabave. Predvsem mladi se želijo namerno okužiti s covidom 19, da bi imeli status prebolevnika. Kje so vzroki za to tvegano vedenje?

Pretepeni, zlorabljeni, lačni in prezebli. Zgodbe otrok, ki so zatočišče našli v Hiši zavetja Palčica, to je krizni centre za otroke do šestega leta starosti, so grozljive in komajda verjetne. Otroci doživljajo tako hude zlorabe, da je odvzem iz družine nujen.

Se še spomnite časov, ko so belih strminah drvele Mateja Svet, Anja Zavadlav, Špela Pretnar, Alenka Dovžan, Nataša Bokal in mnoge druge. Kakšni so njihovi spomini na dosežke, kje so danes?