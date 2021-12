TV namigi: Obsodba, Junak in Magične živali

Sobota, 11. decembra

Obsodba: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Conviction. ZDA, 2010. Režija: Tony Goldwyn. Igrajo: Hilary Swank, Sam Rockwell, Thomas D. Mahard, Owen Campbell, Conor Donovan. Drama. 110 min.

Kennyja Watersa, brata Betty Anne Waters, leta 1983 obsodijo na dosmrtni zapor zaradi umora. Betty, ki brata dobro pozna in mu verjame, se ne more sprijazniti z razsodbo. Ob skrbi za službo in družino si vse življenje prizadeva, da bi ovrgla obtožbo in dokazala njegovo nedolžnost.

Film je resnična zgodba o ženski, ki se je zagrizeno lotila študija prava, da bi brata rešila iz zapora. Odlična igra Hilary Swank in dober prikaz ameriške družbe osemdesetih let prejšnjega stoletja sta glavni odliki filma, ki pa je na trenutke preveč manipulativen.

Junak: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (od5)

The Hero. ZDA, 2017. Režija: Brett Haley. Igrajo: Sam Elliott, Laura Prepon, Krysten Ritter, Nick Offerman, Katharine Ross. Drama. 100 min.

Lee Hayden je ostarela legenda vesternov, ki ima še vedno enkraten glas, primeren za radijske oglase, medtem ko so njegovih zlati časi igralske kariere že minili. Z nekdanjim sodelavcem dneve preživlja ob gledanju svojih slavnih dosežkov in kajenju trave. Dokler ne dobi zdravniškega izvida. Diagnoza: rak, zadnja stopnja.

Odloči se, da bo spet navezal stike z odtujeno hčerko in poskusil odigrati še zadnjo vlogo, prav tako se čustveno zaplete s precej mlajšo stand up komičarko ... Lep, trpek film z odlično odigrano glavno moško vlogo. Preprost, vendar učinkovit film o minljivosti, boju in porazu, popravljanju napak … in delanju novih.

Magične živali: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fantastic Beasts and Where to Find Them. ZDA, 2016. Režija: David Yates. Igrajo: Eddie Redmayne, Sam Redford, Scott Goldman, Tim Bentinck, Tristan Tait. Fantaz. film. 150 min.

Leto 1926, Newt ravno zaključi ekskurzijo, na kateri je iskal in dokumentiral pisano množico magičnih bitij. Njegov krajši postanek v New Yorku bi lahko minil brez posebnosti, a zaradi nekega »ne-čara« (izraz za bunkeljna), založenega kovčka in nekaj pobeglih magičnih živali bi se lahko pripetile hude nevšečnosti.