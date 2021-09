TV namigi: Ogorčenje, V doliini tihi in Postopači

Petek, 17. septembra



Ogorčenje: TV SLO 2 ob 20.05







V dolini tihi, dokumentarec o Lojzetu Slaku: TV SLO 1 ob 20.05

V dolini tihi, dokumentarec o Lojzetu Slaku Foto Tv Slo

Postopači: TV SLO 1 ob 23.10

Postopači Foto Tv Slo

Marcus Messner je bister judovski deček iz delavske družine iz New Jerseyja. Leta 1951, med korejsko vojno, judovska skupnost želi rešiti Marcusa pred vpoklicem v vojsko, zato mu dodeli štipendijo za nadarjene in mladenič se odpravi na majhen kolidž v Ohiu.Tam se resno loti študija in dela v knjižnici, za družabno življenje pa se ne zmeni kaj dosti. A življenje se mu postavi na glavo, ko se zaljubi v prelepo kolegico Olivio Hutton. Zaljubljenost sčasoma preide v obsesijo in njegovo obnašanje je vse bolj konfliktno, kar privede do spora z dekanom in ogrozi njegovo prihodnost.29. septembra 2011 je bilo na Trški gori grozdje že pobrano, prav tako pa je za vedno utihnila harmonika, ki je kot vino Trške gore razveseljevala srce in dušo. Veselje, melanholija, življenje in radost do življenja.O tem so govorile njegove skladbe, ki so jim rade prisluhnile množice pa naj bo v prvih letih na stričevi poroki, v radijski oddaji Pokaži kaj znaš na koncertih v tujini ali pa na koncertih z rockovsko skupino Big Foot Mama, v Dolini tihi ali med čebelicami. Zdi se, da mu je bila umetnost dana že v rani mladosti, ko je v dar dobil orglice ali, ko je stricu iz omare izmaknil harmoniko.Mojstrovina ob 100. obletnici rojstva slavnega italijanskega režiserja Federica Fellinija.V zgodbah petih mladeničev se odstira tragedija zapravljene mladosti v provincialnem okolju povojne Italije. Brezposelni prijatelji, ki živijo na račun staršev, preživljajo poletne dneve med brezciljnim potepanjem po plažah in kavarnah. A vsak mladenič ima svoje ambicije, sanje, frustracije in strahove.