TV namigi: Olimpijski komite, Žvižgači in Referendum 2022

Torek, 15. novembra

Dobrodelna prireditev Olimpijskega komiteja Slovenije s Tino Maze: TV SLO ob 19.45

Slo., 2022. Vodita: Urban Laurenčič in Tina Maze. Prenos. 75 min.

S tradicionalno prireditvijo Olimpijski komite Slovenije zbira sredstva za mlade športnike iz socialno šibkih okolij. Tokrat bodo v ta namen priredili poseben večer s Tino Maze, ki se bo preizkusila tudi v vlogo sovoditeljice prireditve, na katero je povabila veliko posebnih gostov, med drugim Anno Veith in Kristiana Ghedino. Nastopal bo tudi Andrea Massi

Prireditev bo združevala šport, zabavo in glasbo. Šank rock in Nina Pušlar, pa tudi smučarske legende Sandija Murovca bodo skrbeli, da bo večer minil v dobrem ritmu.

Žvižgači v Združenih narodih: TV SLO 1 ob 20.00

This World: The Whistleblowers: Inside the UN. VB., 2022. Režija: Ben Steele. Dok. odd. 60 min.

Žvižgači v Združenih narodih Foto Tv Slo

Več kot 70 let si Organizacija združenih narodov prizadeva ohraniti mednarodni mir in varnost. Toda kako skrb za ideale Združenih narodov poteka v praksi? In kaj se zgodi, ko so prav pripadniki organizacije krivi za kršitve in korupcijo?

Združeni narodi imajo več kot 35.000 osebja, ki zaradi služvenja organizaciji dobi imuniteto pred pregonom v lastnih državah. Vse pritožbe se tako rešujejo interno. Avtorji dokumentarne oddaje so se pogovarjali z žvižgači, ki so opozorili na hude kršitve nekaterih – na korupcijo, kratenje človekovih pravic, spolno nadlegovanje – a jim je Organizacija obrnila hrbet.

Referendum 2022: Zakon o dolgotrajni oskrbi: TV SLO 1 ob 21.05

Slo., 2022. Inf. odd. 85 min.

Referendum 2022 Foto Jože Suhadolnik/delo

V soočenju bodo uradni udeleženci kampanje predstavili svoja stališča do zakona o dolgotrajni oskrbi, o katerem bodo volivci lahko odločali v nedeljo, 27. novembra

O argumentih za zakon oziroma proti njemu bodo razpravljali predstavniki političnih strank, društev in posamezniki, ki uradno sodelujejo v referendumski kampanji. Zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, ureja področje dolgotrajne oskrbe.