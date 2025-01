TV namigi: opioidna kriza, papež na poti in potovanje skozi čas

Nedelja, 12. januarja

Kriza (Premiera)

Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Crisis. Kan., 2021. Režija: Nicholas Jarecki. Igrajo: Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Lily-Rose Depp. Kriminalka/triler. 130 min.

Film sledi trem med sabo se prepletajočim zgodbam, postavljenim v svet opioidov.

Univerzitetni profesor (Gary Oldman) pa se bojuje z nepričakovanim razkritjem o farmacevtskem podjetju pod vladnim vplivom, za katerega dela. To je na trg poslalo novo protibolečinsko zdravilo, ki naj ne bi povzročalo zasvojenosti. A izkaže se, da zdravilo ne povzroča odvisnosti, če ga jemelješ manj kot sedem dni, po sedmih dneh pa postane trikrat bolj zasvojljiv kot OxyContin.

Agenti urada za droge Jaku Kellyju (Armie Hammer) se je uspelo infiltrirati v dva velika mamilarska kartela, ki prekupčujeta s fentanilom. Enega vodi armenska mafija, drugi pa ima sedež v Montrealu. Jake želi, da bi kartela »začela sodelovati«, tako da bi vodji ob srečanju lahko aretirali. Jake ima za to tudi osebne razloge, saj se njegova mlajša sestra (Lily-Rose Depp) bojuje z zasvojenostjo s heroinom.

Claire Reimann (Evangeline Lilly) je arhitekta, ki okreva po zasvojenosti od OxyContina. Ko se njen 16-letni sin David ne vrne s treninga hokeja, jo zaskrbi in kmalu se izkaže, da je bila skrb upravičena, saj Davida najdejo mrtvega. Razlog? Prevelik odmerek fentanila. Policija smrt razglasi za nesrečo, Claire pa je prepričana, da David ni jemal mamil in najame zasebnega detektiva, da bi raziskal Davidovo smrt.

Film z resno zgodbo in večjimi ambicijami kot podobne kriminalke oziroma trilerji, ki pa mu manjka melo boljši scenarij, so rekli kritiki.

Na poti (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.10

In viaggio. Ita., 2022. Režija: Gianfranco Rosi. Dok. film. 85 min.

Na poti. Foto TVS

V prvih devetih letih svojega pontifikata je papež Frančišek opravil 37 potovanj in obiskal 53 držav. Režiserja Gianfranca Rosija je pritegnilo dejstvo, da sta se dve od njegovih poti, obisk beguncev na Lampedusi in pot na Bližnji vzhod, prekrivali s temo njegovega filma Odprto morje (Fuocoammare, 2016), zato se je odločil posneti film o teh potovanjih.

Papež je na svojih potovanjih obiskal številne države ter s spori, vojnami in nasiljem zaznamovana območja. Pred verniki, zaporniki, politiki, verskimi voditelji in številnimi drugimi je spregovoril o temah, ki so zanj zelo pomembne, zlasti o migrantski krizi, revščini in vojni.

Obiskal je tudi kraje, ki jim je prisilno pokristjanjevanje prineslo nepojmljive posledice, ter se opravičil za dejanja kristjanov.

Skoči! (Premiera)

TV SLO 1 ob 15.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Salta!. Špa., 2023. Režija: Olga Osorio. Igrajo: Tamar Novas, Marta Nieto, Mario Santos, Rubén Fulgencio, Manuel Manquiña. Kom. 85 min.

Skoči! Foto TVA

Skoči! je španska komična drama o potovanju skozi čas.

Španija v 80. letih. Trinajstletni Óscar in desetletni Teo živita pri babici, saj je njuna mama, vrhunska znanstvenica, ki se je ukvarjala s črvinami in možnostjo potovanja v času in prostoru, izginila.

Óscar, prav tako nadarjeni mladi fizik, od materinega izginotja obsedeno nadaljuje njeno delo, saj je prepričan, da je padla v prostorsko-časovni tunel.

Ko Teo enega takšnih tunelov odkrije v bližini doma in skoči vanj, pristane v letu 2022. Poišče Óscarja, ki je zdaj star 46 let, da bi mlajšemu bratu pomagal pri vrnitvi v 80. leta. A ko začneta brata potovati v času, se njuni življenji čedalje bolj zapletata …

Kritiki so pohvalili celovečerni prvenec Olge Osorio, ki vključuje elemente znanstvene fantastike, družinskih odnosov, romance in zgodbe o odraščanju. Olga je film sicer posnela na podlagi svojega lastnega kratkega filma, za katerega je bila večkrat nagrajena.

Skrivnostni otoki: Otok dinozavrov

National Geographic ob 21.00

Mysterious Islands: Dinosaur Island. Kan., 2024. 1/10. Režija: Meagan McAteer. Dok. serija. 60 min.

Skrivnostni otoki: Otok dinozavrov. Foto National Geographic

Serija Skrivnostni otoki popelje gledalce na najzanimivejše otoke našega planeta, kjer strokovnjaki s pomočjo računalniške grafike, arhivskih posnetkov in pričevanj ekspertov pojasnjujejo nenavadna odkritja, kot so raziskava množičnih grobišč, govorice o skrivnostnih letečih predmetih, ostanki dinozavrov in nenavadni obredni predmeti.