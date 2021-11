TV namigi: Orient Express, Črni jastreb in Schitt's Creek

Četrtek, 18. novembra

Orient Express, vlak, ki je pisal zgodovino: TV SLO 2 ob 20.05

Orient Express - A Train Writes History. Nem., 2020. Režija: Gerhard J. Rekel. Dok.-igrani film. 60 min.

Igrano-dokumentarna oddaja razkrije razburljivo zgodbo slovitega vlaka vseh vlakov, kot so mu rekli, Orient Expressa.

Ambiciozen projekt Georgesa Nagelmackersa je bil večkrat na robu neuspeha, saj je belgijskemu podjetniku pretil tudi stečaj njegovega podjetja Compagnie International des Wagons-Lits. Kljub vsemu je dosegel svoj cilj – povezal je evropske prestolnice z mrežo nočnih vlakov, na katerih pa se, v nasprotju z domišljijo pisateljev in režiserjev, ni zgodil niti en sam umor.

Sestreljeni črni jastreb: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Black Hawk Down. ZDA, 2001. Režija: Ridley Scott. Igrajo: Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner. Akc. film. 160 min.

Sestreljeni črni jastreb Foto Pro Plus

Znameniti režiser Ridley Scott je posnel film po resničnih dogodkih.

Naloga vojakov je ujeti dva poročnika somalijskega vojaškega poveljnika Mohameda Farraha Aidida, da bi tako zajezili državljansko vojno in ublažili lakoto, ki je pustošila med sestradanimi ljudmi. Fantje so v Somalijo prišli z miroljubnimi nameni, namesto tega pa so doživeli nepričakovan preobrat in kruto lekcijo o pravi naravi vojne. Ko so somalijski uporniki sestrelili dva ameriška helikopterja tipa črni jastreb, se je vse skupaj spremenilo v napeto bitko s časom.

Dobrodošli v Schitt's Creek: Kanal A ob 19.20

Schitt's Creek. Kan., 2019. Režija: Laurie Lynd. Igrajo: Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Emily Hampshire. Hum. nad. 25 min.

Dobrodošli v Schitt's Creek Foto Pro Plus

V začetku pete, predzadnje sezone je Moira na snemanju tretjega dela grozljivke v Bosni, za katero upa, da bo oživila njeno igralsko kariero. Toda najprej mora prepričati režiserja, naj projekt vzame resno. Da bi se zamotil v času Moirine odsotnosti, se Johnny vrže v delo v motelu in sploh ne more odnehati. David skuša popestriti razmerje s Patrickom, zato se z Alexis in Tedom odpravi v adrenalinski park.