TV namigi: Orkester, Zamolčani dokumenti in Pogumno srce

Sobota, 7. septembra

Orkester (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.25

Orkestret. Dan., 2024. 2. sez. 1-2/10. Režija: Mikkel Munch-Fals. Igrajo: Lise Baastrup, David Bateson, Morten Brovn Jørgensen, Rasmus Bruun, Esther Wanda Flagstad. Hum. nan. 30 min.

V drugi sezoni je Jeppe imenovan za začasnega direktorja kØbenhavnskega simfoničnega orkestra, ki je v finančnih težavah, zato mora pripraviti sanacijske ukrepe.

Zasebno se spopada z dejstvom, da je bivša žena Regitze srečna v novi zvezi s samovšečnim Simonom. Želi si, da bi odraščanje hčerke Alme potekalo čimbolj normalno, zato je večkrat prisiljen potegniti krajši konec. V orkestru pripravljajo avdicijo za mesto prvega klarinetista, ki se je seveda namerava udeležil tudi Bo, vendar ga čakajo številne ovire. Poleg tega je v skrbeh za mamino zdravje.

Zamolčani dokumenti

Planet TV ob 22.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Post. ZDA, 2017. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts. Bio. film. 130 min.

Zamolčani dokumenti Foto Planet TV

Zamolčani dokumenti je film o razkritju tajnih vojaških poročil, ki so dokazovala, da ameriške vlade že zelo dolgo lažejo o vojaških uspehih v Vietnamu.

Zgodba je osredotočena na založnico The Washington Posta Kay Graham, ki se mora hkrati spopasti s predsednikovim poskusom preprečitve objave in šovinističnimi svetovalci, ki so prepričani, da ni dovolj sposobna za svoj položaj. A Kay je odločena, da bo skupaj z urednikom Benom Bradleejem vztrajala in sprožila neprecedenčni spor med tiskom in vlado.

Pogumno srce

Kanal A ob 20.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Braveheart. ZDA, 1995. Režija: Mel Gibson. Igrajo: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Angus Macfadyen, Brian Cox. Zgod drama. 210 min.

Pogumno srce Foto Pro Plus

Konec 13. stoletja se Anglija in Škotska zapleteta v krvavo vojno. Škotom vlada krut angleški vladar Edvard I. Drzni Škot William Wallace zbere maloštevilno, a pogumno vojsko, ki se upre trdi angleški roki.

Zgodovinska akcija, ki so jo navdihnili resnični dogodki je leta 1996 od desetih nominacij za oskarja pobral kar pet nagrad. Krvav film zgodovino popiše precej ohlapno, a dobre akcijske scene in ravno pravi odmerek melodrame odtehtajo pretirano dolžino.