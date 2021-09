TV namigi: Otroci človeštva, Genialna Gilly Hopkins in Voznik

Nedelja, 19. septembra



Otroci človeštva: Planet TV ov 22.05

Genialna Gilly Hopkins: TV SLO 1 ob 15.15

Genialna Gilly Hopkins Foto Tv Slo



Voznik: POP TV ob 21.45

V bližnji prihodnosti se človeštvo znajde na robu obstanka, saj ženske ne morejo več zanositi. Svet razdirata brezvladje in kaos, Velika Britanija pa je še zadnja civilizirana družba na svetu, a tudi tam vladata nasilje in policijska oblast.Naloga odrešitelja sveta pade na pleča ravnodušnega Theodora, ki ga nekdanja žena in zdajšnja voditeljica upornikov prosi za pomoč pri skrivanju mlade čudežno noseče begunke Kee. Na žalost imajo preostali uporniki drugačne namene in nameravajo Kee uporabiti za prevzem oblasti, toda Theodore se zaveže, da ji bo pomagal.Gilly Hopkins je odrezava 11-letnica, ki je vse življenje živela pri rejniških družinah in ugnala prav vsakogar, ki jo je poskušal prevzgojiti. Želi si le to, da bi se vrnila k svoji pravi mami.Znajde se pri novi rejnici Maime Trotter, ki je ljubezniva, a jo Gilly kljub temu zasovraži. Pobegne od gospe Trotter in pričakuje, da bo s tem vzbudila pozornost svoje matere in da jo bo ta prišla rešit. A ko se načrt izjalovi in socialna služba odredi, da bo dekle živelo pri babici Nonnie, se Gilly ustraši, da je izgubila gospo Trotter in svojo edino priložnost za življenje v srečni družini.Mladi voznik za pobege se zanaša na svojo spretnost in glasbo, ki ga vedno spremlja. Zaradi nesreče v otroštvu trpi za tinitusom, to je stalnim šumenjem oz. piskanjem v ušesu, in se zato ne loči od slušalk. Ko spozna dekle svojih sanj, želi kriminalno življenje obesiti na klin in z njo pobegniti.Toda po neuspelem ropu se znajde v brezizhodnem položaju.