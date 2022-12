TV namigi: Ovna, Božič s sosedi in Kresno mesto

Sreda, 21. decembra

Ovna: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Rams. Avstral., 2020. Režija: Jeremy Sims. Igrajo: Sam Neill, Michael Caton, Wayne Blair, Kipan Rothbury, Travis McMahon. Kom. 110 min.

Film je predelava istoimenskega islandskega filma iz 2015.

V oddaljeni zahodni Avstraliji živita ostarela in odtujena brata Colin in Les, ki sta na bojni nogi. Vsak zase redita svojo čredo ovac, in čeprav živita drug ob drugem kot soseda, sta v resnici svetove narazen. Lepega dne pri Lesovem plemenskem in nagrajenem ovnu odkrijejo redko in za drobnico smrtonosno bolezen. Krajevne oblasti odredijo »očiščenje« celotne doline. Brata se odzoveta vsak po svoje. Medtem ko se Colin na videz podredi veterinarski inšpekciji, a jo v resnici prelisiči, se Les postavi za okope svoje hiše in jezno kljubuje …

Božič s sosedi: TV SLO 2 ob 22.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Noël à tous les étages. Fr., 2021. Režija: Gilles Paquet-Brenner. Igrajo: Leslie Medina, Fatima Adoum, Jarry, Max Boublil, Jina Djemba. Kom. 110 min.

Božič s sosedi Foto Tv Slo

Na božični večer si želimo, da bi bilo vse popolno, a ni vedno tako. Zadeve večkrat krenejo v svojo smer.

Tokratni božič bo še prav poseben za prebivalce nekega pariškega stanovanjskega poslopja. Sosedje se med seboj slabo poznajo, komaj se pozdravljajo in izmenjujejo kratke puhlice, ko se srečujejo pri odhodih v službo ali odnašanju smeti. Božič je še posebej občutljiv čas za naše stanovalce; s svojim prazničnim in čarobnim vzdušjem razburja, navdušuje ali zgolj žalosti. Toda ko se na božični večer vsi znajdejo skupaj, se med njimi začnejo dogajati nevsakdanje reči ...

Kresno mesto: TV SLO 2 ob 21.00

Slo., 2021. Režija: Anuša Gaši in Jurij Moškon. Dok.-plesni film. 65 min.

Kresno mesto Foto Tv Slo

Folklorno društvo Kres je pomemben predstavnik folklornega izročila na Slovenskem in prepoznaven ambasador Novega mesta. Leta 2021 je društvo praznovalo svojo 45-letnico in ustvarilo vizualno razgiban film o zgodovini društva, udeležbi na mednarodnih folklornih festivalih, zanimivih družinskih zgodbah, predvsem pa o prispevku društva k ohranjanju slovenske ljudske dediščine.

V filmu so uporabljeni tudi redko videni arhivski posnetki filma Pomlad v Beli Krajini, ki ga je leta 1952 posnel Metod Badjura.