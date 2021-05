TV namigi: Palme v snegu, Lepi fant in Stari, rad te imam

Sobota, 15. maja





Palme v snegu: TV SLO 2 ob 20.05

Lepi fant: TV SLO 1 ob 22.45



Stari, rad te imam: Kanal A ob 20.00

Stari, rad te imam Foto Pro Plus

Film je slikovita, ganljiva in dramatična ljubezenska epopeja.Kiliana in Hakoba v Ekvatorialni Gvineji na plantaži kakavovcev, kjer gojijo najboljši kakav na svetu, pričakuje njun oče. Mladeniča sta navdušena nad lagodnim življenjem sredi zelenja in z afriškimi služabniki, saj se je v domovini ravno končala kruta državljanska vojna. Vendar se Kilian kmalu zavzame za tamkajšnje ljudi in postane tako rekoč eden od njih. Delijo si nadloge in radosti trdega dela, in tako se Kilian zbliža s kulturo tamkajšnjih prebivalcev in se zaljubi se v lepo domorodko Basilu.Osemnajstletni Nicolas Sheff je priden dijak, urednik šolskega časopisa, igralec v šolski predstavi, član vaterpolskega moštva, strasten bralec in nadarjen umetnik, tik pred začetkom študija. Pri dvanajstih letih je začel eksperimentirati z mamili, a ko je prvič poskusil metamfetamin, se mu je življenje postavilo na glavo. Iz najstnika, ki je občasno preizkušal droge, je postal odvisnik.Lepi fant je posnet po istoimenski knjižni predlogi Nicovega očeta Davida ter po Nicovih spominih, ki jih je opisal v knjigi Odraščati z metamfetaminom. Trpka, a tudi optimistična zgodba o tem, kako lahko odvisnost uniči življenja in kako jih lahko ljubezen spet sestavi.Peter je zadržan agent za nepremičnine, zaročen z Zoey. Pred poroko zgrožen ugotovi, da nima prav nobenega prijatelja, ki bi ga lahko prosil, da bi bil njegova poročna priča. Tako se odpravi na serijo zmenkov s potencialnimi moškimi prijatelji, da bi našel pravega. Ko Peter sreča Sydney­ja Fifa, se mladeniča takoj ujameta in vse kaže, da je našel pravega prijatelja.Film Johna Hamburga je zabavna, nepretenciozna komedija, ki bo s humorjem pa tudi situacijskimi gagi in vulgarnimi šalami raznežila marsikatero moško srce.