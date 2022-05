TV namigi: Panorama, Posnemovalec in Po poti resnice

Ponedeljek, 30. maja

Panorama: TV SLO 2 ob 19.55

Slo., 2022. Voditelji: Andreja Gregorič, Liza Praprotnik in David Urankar. Inf. odd. 45 min.

Oddaja, ki bo na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka, bo poglobljeno obravnavala izbrane dnevne dogodke iz Slovenije in sveta.

Razdeljena bo na več rubrik: ob ponedeljkih bo črna kronika z Jasmino Gregorec Kozole, torek bo namenjen potrošniškim temam in rubriki Koda skupaj z novinarko Ines Kočar, Katja Benčina bo v sredini Panorami obravnavala tematike, ki zadevajo zdravje, četrtek bo dan za znanost in tehnologijo z Darjo Zupan, ob petkih pa bo Marko Milenkovič z gledalci delil gospodarske teme. Oddajo bo zaključila rubrika Magnet, ki bo vsebovala novice iz sveta zabave in slavnih tako iz Slovenije kot tudi iz tujine.

Posnemovalec: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Copycat. ZDA, 1995. Režija: Jon Amiel. Igrajo: Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mulroney, William McNamara, Harry Connick Jr. Triler. 145 min.

Posnemovalec Foto Pro Plus

Psihiatrinjo Helen Hudson po predavanju o serijskih morilcih napade psihopat, ki jo je zasledoval. 13 mesecev po travmatični izkušnji se Helen skriva v svojem stanovanju, saj se po živčnem zlomu boji odprtih prostorov. Družbo ji delajo le internet, tablete in pijača.

Tedaj k njej pristopi detektivka, ki vodi neuspešno preiskavo o serijskem morilcu, ki ustrahuje ženske San Francisca. Po obsežnem prepričevanju Helen privoli v sodelovanje in kmalu odkrije, da gre za posnemovalca slavnih serijskih morilcev.

Ne ravno logičen, a odlično odigran triler.

Po poti resnice: POP TV ob 21.15

Yargi. Tur., 2021. 1. del. Režija: Ali Bilgin. Igrajo: Kaan Urgancioglu, Pinar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yilmaz Ak, Ali Seçkiner Alici. Telenovela. 60 min.

Po poti resnice Foto Pro Plus

Ilgaz je javni tožilec, ki je od svojega očeta prejel visoka etična načela glede poštenosti, časti in spoštovanja. Ceylin je uspešna odvetnica, ki je morala zgodaj odrasti, ker so njenega očeta obsodili po krivem. Prav zaradi tega se je v svojem poklicu naučila ubirati tudi stranske poti.

Ko nekoč hoče od Ilgaza na nezakonit način pridobiti informacije, seveda dobi lekcijo o etiki in morali. Ko pa Ilgazovega brata Cinarja obtožijo umora, je Ilgaz prvič prisiljen kršiti pravila. Obrne se prav na Ceylin ...