TV namigi: Papicha, Pianistove tipke in Grapa

Sreda, 23. februarja

Papicha: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Papicha. Fr., 2019. Režija: Mounia Meddour. Igrajo: Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Yasin Houicha, Zahra Manel Doumandji. Drama. 110 min.

Alžirija, 1997. Deželo pretresa versko nezadovoljstvo. Džihadisti in verski skrajneži so vsepovsod. Najbolj so na udaru ženske, ki jim skrajneži narekujejo, kako se morajo oblačiti, vesti in kam smejo iti.

Mlada študentka Nedjima je strastna modna oblikovalka in se pripravlja na modno revijo, ki jo s prijateljicami načrtuje v kampusu univerze. Skrajna načela je ne zanimajo in kakor da ne vidi, kaj se dogaja okoli nje. Medtem ko skrajneži začnejo lov na razkrite ženske, se Nedjima loti ustvarjanja oblek za modno revijo …

Pianistove tipke: TV SLO 2 ob 20.05

The Pianists Keys. Koprod., 2017. Dok. film. 60 min.

Pianistove tipke Foto Tv Slo

Dokumentarni film o zakulisju Mednarodne klavirske akademije Engadin. Akademija vsako leto poteka v idilični švicarski alpski dolini Engadin, na njej pa najbolj nadarjene pianiste izobražujejo vodilni svetovni klavirski pedagogi.

Na akademiji je sodelovala tudi slovenska pianistka Meta Fajdiga (rojena leta 1991), ki skupaj s študenti drugih držav v filmu predstavi svoj pogled na glasbilo klavir in svoje razmišljanje o zahtevni poti mladega pianista.

Grapa: TV SLO 2 ob 22.10

Der Graben. Slo., 2015. Režija: Birgit-Sabine Sommer. Dok. film. 85 min.

Grapa Foto Tv Slo

Grapa je prvi dokumentarni film o koroških Slovencih, ki je bil predvajan na avstrijski javni televiziji in to ob obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe (1955), pogodbe h kateri so v marsičem pripomogli prav Slovenci, ki so po plebiscitu po prvi svetovni vojni pripadli Avstriji in so se potem med drugo svetovno vojno aktivno uprli nacistični Nemčiji.

Slovensko govoreči prebivalci so živeli ob boku nemško govorečih dolga desetletja, a prepad med njimi se ni prav nič zmanjšal. Režiserka je poskusila najti skupne točke med skupnostima.