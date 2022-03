TV namigi: Planica, Kaj smo spet zagrešili? in Lažni menih

Petek, 25. marca

Planica 2022

Nordijsko smučanje - svetovni pokal: smučarski poleti, prenos: TV SLO 2 ob 13.30

Na prvi posamični tekmi planiškega konca tedna se bo nadaljeval boj za mali kristalni globus v poletih. Po dveh preizkušnjah si 1. mesto delita Timi Zajc in Avstrijec Stefan Kraft. Boj za veliki kristalni globus pa bosta nadaljevala Japonec Rjoju Kobajaši in Nemec Karl Geiger. Kobajaši ima 66 točk prednosti.

Slovenski reprezentanti so se na letalnici v Planici do zdaj veselili sedmih posamičnih zmag. Od zadnje, tj. zmage Petra Prevca, mineva že šest let. Poleg tekme boste lahko spremljali tudi bogat studijski program z gosti in javljanji z odskočne mize in iz vasice, kjer se pripravljajo skakalci.

Bog, le kaj smo spet zagrešili?: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Fr., 2019. Režija: Philippe de Chauveron. Igrajo: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau. Kom. 105 min.

Bog, le kaj smo spet zagrešili? Foto Tv Slo

Nadaljevanje francoske uspešnice prinaša nove komične zaplete tradicionalne meščanske družine. Zakonca Claude in Marie sta v prvem delu z veliko težavo sprejela, da se je njuna prva hči poročila z muslimanom, druga z Judom in tretja s Kitajcem. Ko izvesta, da ima najmlajša katolika po imenu Charles (kot general de Gaulle, ki ga cenita), sta navdušena. A izkaže se, da je Charles temnopolt in doma s Slonokoščene obale.

Tokrat se Claude in Marie spopadata z novo krizo. Težko namreč sprejmeta novico, da bodo njuni štirje zeti zaradi različnih razlogov zapustili Francijo.

Lažni menih in ukradeni nož: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Kôčijama Sôšun. Jap., 1936. Režija: Sadao Yamanaka. Igrajo: Chôjûrô Kawarasaki, Kan'emon Nakamura, Shizue Yamagishi, Setsuko Hara, Chôemon Bandô. Drama. 95 min.

Lažni menih in ukradeni nož Foto Tv Slo

Očarljiva prodajalka Onami trpi zaradi tegob, ki ji jih iz sebičnosti in objestnosti povzroča njen brat Hirotaro. Ta kocka in se zadolžuje, njegove napake pa popravlja Onami.

Nekega dne Hirotaro ukrade nož in ga odnese dražbarju. Onamijina predanost je tako velika, da se je pripravljena prodati v suženjstvo, da bi odplačala bratove dolgove. Dva nepridiprava bi ji pomagala tudi tako, da bi zanjo dala življenje.