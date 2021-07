TV namigi: Plavaj po moško, Pokliči me in Slovenski olimpijci

Petek, 9. julija

Plavaj po moško: TV SLO 2 ob 20.05



Pokliči me po svojem imenu: Kino ob 20.00

Pokliči me po svojem imenu Foto Tv Slo

Predstavitev slovenskih olimpijcev: TV SLO 1 ob 20.00

Olimpijske igre 2021 Foto Shutterstock

Spoznamo skupino štiridesetletnikov, ki doživljajo krizo srednjih let. Odločijo se ustanoviti prvi moški klub za sinhrono plavanje. Kljub dvomljivcem in posmehu se skupina moških pod trenerskim vodstvom izkušene prvakinje spusti v neverjetno pustolovščino, med katero veliko izvedo o sebi.Prisrčen film o moških, ki se odločijo ustanoviti skupino za sinhrono plavanje, odlikuje izjemna frankofonska igralska zasedba pa tudi grenko-sladek svež pogled na temo, ki so jo sicer obdelali že pogosto.Film je prejel oskarja za najboljši scenarij po predlogi, nominiran pa je bil še za najboljši film, glavno vlogo (Chalamet) in za glasbo.Sedemnajstletni Elio preživlja sproščeno poletje s starši na italijanskem podeželju. Mirno počitniško vzdušje popestri visok, zagorel ameriški študent Oliver, ki je prišel v Italijo, da bi delal z Elievim očetom, uglednim profesorjem antične kulture. Elio sprva ohranja varno razdaljo, sčasoma pa začne iskati vedno nove izgovore, da bi se družil z novim prišlekom. Njuni besedni dvoboji postopno pridobijo erotično noto ...Dva tedna pred začetkom olimpijskih iger bomo v ospredje postavili slovenske športnike, ki nas bodo zastopali v Toku. Naša reprezentanca bo v primerjavi s prejšnjimi igrami številčno skromnejša, a vseeno dovolj močna za vidne uvrstitve.Največje slovenske zvezdnike bodo o pričakovanjih seveda temeljito izprašali, prav vsakega udeleženca iger pa tudi na kratko predstavili in se spomnili zlatih trenutkov s poletnih olimpijskih iger.