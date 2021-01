TV namigi: Plesna terapija, Večni Pompeji in Planet Vau

Nedelja, 31. januarja

Plesna terapija: TV SLO 1 ob 15.10

Večni Pompeji: TV SLO 2 ob 20.00

Planet Vau: Planet TV ob 18.30

Zabavna romantična komedija o novih začetkih.Sandra, ki se bliža zrelim letom in se s soprogom giblje v visokih londonskih krogih, po štirih desetletjih zakona odkrije, da jo mož že dolgo vara z najboljšo prijateljico. Nemudoma ga zapusti in se v iskanju čustvene podpore zateče k odtujeni, boemski starejši sestri Bif. Medtem ko živi s sestro, ki ji ni mar za luksuz, se stežka odvaja od udobja preteklega življenja. Toda življenje se ji prav res spremeni na amaterskem plesnem tečaju, na katerem Sandra pozabi na pravila in si dovoli uživati.Izbruh Vezuva leta 79 je Pompejem prinesel uničenje. To je bila ena velikih človeških katastrof. Pristanišče je bilo pokopano pod prahom Vezuva, umrlo je približno dva tisoč ljudi.Manj znano pa je, kako so se mesto, njegovi prebivalci in rimski oblastniki odzvali na tragedijo. Dokumentarna oddaja je pripoved o obnovi pokrajine, tudi zavoljo rodovitne prsti, ki jo je za sabo pustilo pustošenje pobesnelega ognjenika, in priča o razvoju kriznega upravljanja ob naravnih nesrečah, kar ostaja primer dobrega ravnanja še danes. Razkrije pa tudi, kako so se tatovi skozi zgodovino okoriščali z ropanjem arheoloških najdišč, kar se dogaja še zdaj.Magazinska oddaja bo gledalce enkrat tedensko povabila v svet zvezdniškega blišča, življenjskega sloga in trendov tako doma kot po svetu.V oddaji, ki jo vodi Gaja Prestor, bodo svoj prostor tako našli bogati in uspešni, pa tudi prihajajoče zvezde in novi vplivneži z družbenih omrežij. Čeprav družabni dogodki trenutno ne potekajo, bodo v prihodnje poročali tudi o njih ter predstavljali trende prihodnosti, v studiu pa bodo gostili znane goste iz sveta mode in zabave ter slovenske glasbenice in glasbenike. Gaja Prestor je izkušnje pred kamero nabirala predvsem v glasbenih in modnih projektih, zdaj pa se prvič predstavlja tudi v voditeljski vlogi.