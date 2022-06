TV namigi: Po Islandiji, Dan 202 in Ugrabitev v mraku

Četrtek, 16. junija

Po Islandiji z Alexandrom Armstrongom; TV SLO 1 ob 21.00

Iceland with Alexander Armstrong. VB, 2021. 1/3. Režija: Ed Venner. Dok. serija. 55 min.

Alexander Armstrong raziskuje deželo ledenikov, gejzirjev in poletij, ko sonce nikoli ne zaide. Dih jemajoča pokrajina in edinstvena kultura Islandije sta ta nekoč negostoljuben otok spremenili v priljubljeno turistično destinacijo.

Alexander obišče dejavni ognjenik, se odpravi na območje z nekaterimi največjimi islandskimi naravnimi znamenitostmi, nato pa se vrne v živahno prestolnico Reykjavik. Ogleda si muzej, ki na svetu nima para, spozna člane skupine, ki je Islandijo predstavljala na Pesmi Evrovizije ...

Dan 202 – 50 let Vala 202: TV SLO 2 ob 21.00

Slo., 2022. Prenos koncerta. 110 min.

Dan 202 ob 40-letnici Vala 202 Foto Rtv Slo

Letos 2. program Radia Slovenija – Val 202 praznuje 50 let. V neposrednem prenosu iz ljubljanskih Križank bodo gledalci lahko v živo poslušali Dan 202 – koncert slovenske popularne glasbe, ki je zaznamovala več generacij poslušalcev.

Med nastopajočimi bodo tudi: Bojan Cvjetićanin (Joker Out), Elevators, Emkej, Hamo (Hamo & Tribute 2 Love), Manca (Koala Voice), Marko Vuksanović (Avtomobili), Matjaž Jelen in Bor Zuljan (Šank Rock), Miloš Radosavljević (Shyam), Rudi Bučar, Tokac (Dan D), Tone Kregar in Jernej Dirnbek (Mi2), Vlado Kreslin, Zalagasper, Zoran Predin in mnogi drugi.

Ugrabitev v mraku: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Abduction. Kit., 2019. Režija: Ernie Barbarash. Igrajo: Scott Adkins, Andy On, Truong Ngoc Anh, Lily Ji, Aki Aleong. Akc. film. 110 min.

Ugrabitev v mraku Foto Pro Plus

Andrew Quinn se znajde v fontani sredi parka in se ne spomni preteklih dogodkov. Vse kar ve je, da je njegova hčerka Lucy pogrešana.

Andrew se nazadnje spomni leta 1985 in Anglije, zdaj pa se je nekako znašel v Vietnamu v letu 2018. Andrew začne tavati po mestu in skuša sestaviti manjkajoče dele sestavljanke, da bi ugotovil, kdo so skrivnostne osebe, ki ga preganjajo ter kaj se je zgodilo Lucy. Potovanje ga bo pripeljalo do roba resničnosti.