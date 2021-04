TV namigi: Po Tihem oceanu, Zgodovina groze in Nemogoče

Ponedeljek, 12. aprila



Po Tihem oceanu s Samom Neillom: TV SLO 2 ob 20.00

Zgodovina groze Elija Rotha: AMC ob 22.50

Zgodovina groze Elija Rotha Foto AMC

Nemogoče: HBO ob 20.00

Nemogoče Foto HBO

250 let po znamenitem potovanju, na katerem je kapitan James Cook odkrival tihooceanske otoke, nas novozelandski filmski igralec Sam Neill v šestdelni seriji popelje po njegovih stopinjah. Je bil Cook le orodje zahodnih imperijev s kolonialnimi težnjami ali razsvetljen raziskovalec?V prvem delu Neill obišče Tahiti in spozna potomce polinezijskih ljudstev, ki so jih srečali Cook in njegovi sodobniki. Stiki z Evropejci so prvotnim prebivalcem Polinezije prinesli številne nesreče; nekateri njihovi običaji in verovanja so za vedno izgubljeni, svetišča pa uničena. Neill spozna Polinezijce, ki si prizadevajo oživiti svojo tradicijo ...Serija raziskuje temačno moč in srhljivo zabavo grozljivih filmov, zakaj so ti nastali in kako grozljivke odražajo tesnobo njihovega časa. Zgodbe pripoveduje Eli Roth v družbi pestre zasedbe pisateljev, režiserjev, igralcev, snemalcev, skladateljev in strokovnjakov za posebne učinke, ki poskrbijo, da naše nočne more oživijo.Med znanimi Elijevimi sogovorniki so Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Ari Aster, Bill Hader, Nancy Allen, Megan Fox, Greg Nicotero, Rob Zombie, James Brolin, Edgar Wright, Piper Laurie, Leonard Maltin, Katharine Isabelle, Jack Black, Slash, Rachel True, Ashley Laurence, Joe Dante, Roger Corman ...V viktorijanskem Londonu mora skupina žensk, ki je skrivnostno pridobila čarobne sposobnosti, najti svoje mesto v zadrgnjeni in nazadnjaški družbi.Med njimi sta tudi skrivnostna vdova hitrih pesti Amalia True ter genialna mlada izumiteljica Penance Adair. Sta junakinji novega razreda posebnih ljudi, ki mu hočeta pripraviti dom. Borita se, da bi v zgodovini zagotovile mesto tudi za tiste, za katere družbi ni prostora.