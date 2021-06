TV namigi: Pogovor s predsednikom vlade in Pogovor z opozicijo

Ponedeljek, 21. junija

Pogovor s predsednikom vlade in Pogovor z opozicijo: TV SLO 1 ob 20.00 in 21.00



Biser Bojane: Kanal A ob 20.00

Veliki slikarji na malem zaslonu: Canaletto in beneška umetnost v Kraljičini galeriji: Tv SLO 2 ob 21.00

Slovenija praznuje 30 let samostojnosti. V kakšnih razmerah smo državo dobili, kako smo jo upravljali in kam pripeljali? Smo se kaj naučili, kaj nas čaka in kakšno vizijo imajo najbolj odgovorni predstavniki ljudstva? Vzporednice in nasprotja. Praznični teden na TV Slovenija začenjajo v ponedeljek, 21. junija, najprej bodo pripravili pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, sledil bo še pogovor s predstavniki opozicije. S predsednikom vlade se bo pogovarjal Igor Bergant, z opozicijo Tanja Starič.Đorđe Popović, mlad zdravnik iz Beograda, prejme anonimni klic, naj spozna svojega očeta. Đorđe je živel v prepričanju, da je njegov oče mrtev. Odpravi se v Črno goro in mimogrede spozna Lolo, mlado kajterko in hčerko policijskega inšpektorja, ki potuje na Ado Bojano. Film je videti nadvse sodobno, na trenutke pa spominja tudi na turistični oglas za Črno goro. In čeprav je osvežujoče gledati filmski izdelek z območja nekdanje Jugoslavije, ki ga vojna niti ne oplazi, sta scenarij in montaža tako šibka, da se večkrat zdi, da gledamo kako sodobno hrvaško telenovelo.Exhibition on Screen: Canaletto & the Art of Venice at the Queen’s Gallery, Buckingham Palace, VB, 2020. Režija: Phil Grabsky. 3/6. Dok. serija. 55 min. Kraljevska umetniška zbirka, katere skrbnica je britanska kraljica, je največja zbirka Canalettovih del na svetu. Ta beneški slikar iz 18. stoletja je zaslovel z vedutami svojega domačega mesta, ki je bilo priljubljen cilj angleških mladeničev na izobraževanju.