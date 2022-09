TV namigi: Pogreb kraljice, Prvi človek in Tednik

Ponedeljek, 19. septembra

Pogreb britanske kraljice Elizabete II.: TV SLO in POP TV ob 11.30

VB, 2022. Prenos iz Londona. 55 min.

Pogreb kraljice Elizabete II. se bo začel ob 12. uri v Westminstrski opatiji, cerkvi, v kateri sicer kronajo angleške kralje in kraljice in kjer so krono nadeli tudi Elizabeti leta 1953. Dan se bo sicer začel s prenosom kraljičine krste iz Westminstrske palače, za kar bo poskrbela kraljeva mornarica. Krsti bodo sledili člani kraljeve družine, najverjetneje tudi novi kralj, Karel III.

Pogreba se bo udeležilo tudi mnogo tujih državnikov, med drugim je svojo udeležbo že potrdil ameriški predsednik Joe Biden. Pogrebno mašo bo daroval dekan Westminstra David Hoyle, pridigal pa bo canterburyjski nadškof Justin Welby. Po pogrebu bodo krsto prepeljali v dvorec Windsor in nato v kapelo sv. Jurija, kjer bo pokopana.

Prvi človek: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

First Man. ZDA, 2018. Režija: Damien Chazelle. Igrajo: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll. Bio. film. 160 min.

Spremljamo življenje astronavta Neila Armstronga med letoma 1961 in 1969 ter legendarno vesoljsko misijo, s katero je postal prvi človek, ki je stopil na površje Lune. Zgodba predstavi astronavtovo vpletenost v Nasin program, podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja ter ceno in žrtvovanje, ki ju je misija Apolla 11 zahtevala od Armstronga in naroda ...

Zgodba o prvem človeku, ki je stopil na Luno, je napeta in srčna drama, ki gledalca postavi v astronavtove čevlje oziroma v pločevinko, s katero se je izstrelil v vesolje. Uporaba kamere je izjemna in film po vizualni in zvočni plati pomeni enega presežkov zadnjega časa.

Tednik: TV SLO ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik. Foto Tv Slo

Domovi za starejše pokajo po šivih. Prosto posteljo je skoraj nemogoče dobiti, čakalne dobe so tudi dve leti in več. Skrb pa zbujajo tudi napovedane podražitve.

V Sarajevu smo posneli pretresljive izpovedi staršev otrok, ki so jih med vojno ubili ostrostrelci. So bili med njimi res bogati tujci, ki so plačevali, da so lahko ubijali izmučene prebivalce, kot to prikazuje dokumentarni film Sarajevo safari?

Ste tudi vi odraščali ob dogodivščinah Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje? Julija je minilo 70 let od objave prvega stripa Mikija Mustra, sledili so številni stripi, slikanice, risanke karikature ...