TV namigi: Poletni pozdrav, Totti in Kostanjevi gozdovi

Petek, 2. julija



Poletni pozdrav je glasbena oddaja, namenjena narodno-zabavni glasbi z voditeljico Darjo Gajšek. Predstavljajo se glasbeniki več generacij ustvarjalcev narodno-zabavne glasbe. Ker je ob njej nepogrešljiva harmonika, nam bo Darja v spremstvu glavnega gosta oddaje zaigrala nanjo na izbrano tematiko posamezne oddaje. V sodelovanju z glasbenimi gosti oddaje bomo izbirali Naj spot oddaje Poletni pozdrav.Tema prve oddaje je veselica. In kar 55 let veselice doma in po svetu ustvarja legendarni Alpski kvintet, od tega jih kar 50 let tudi sam vodja ansambla, baritonist in basist, Janez Per. Tu bodo tudi Mladi Dolenjci, kot najmlajša generacija pa člani zasedbe Marcela IN.Francesco Totti velja za legendo italijanskega nogometa, ki je vso svojo kariero, to je 27 let, kljub številnim ponudbam ostal zvest klubu A. S. Roma. Nadaljevanka je posneta po knjigi Un Capitano, ki sta jo napisala Francesco Totti in Paolo Condò, in prikazuje predvsem zadnji dve leti Tottijeve nogometne kariere, a je obenem tudi pogled na njegovo preteklo športno pot in v zasebno življenje.Dogajanje se začne decembra 2015, ko je Totti star 39 let in ga pestijo poškodbe, zaradi česar je prisiljen razmišljati o usodi svoje športne poti.Film, ki je bil absolutni zmagovalec FSF leta 2018, je postavljen v šestdeseta leta 20. stoletja v gozdnato dolino na meji med Italijo in Jugoslavijo.Po tem, ko mu po nenadni bolezni umre žena, začne skopuškega mizarja Maria preganjati slutnja, da se je njegovo življenje odvrtelo v prazno. Ko sreča Marto, osamljeno kostanjarko, ki zbira denar, da bi zapustila dolino in našla boljše življenje drugje, Mario ugotovi, da ima morda zadnjo priložnost, da za nekoga naredi nekaj dobrega.