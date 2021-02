TV namigi: Polsestra, Sergej Lifar in Kranjska klobasa

Sreda, 24. februarja



Polsestra: TV SLO 1 ob 20.05



Sergej Lifar ali revolucija plesa: TV SLO 2 ob 20.05

Tipično slovensko: Kranjska klobasa: TV SLO 1 ob 17.25

V središču filmske pripovedi je zgodba o dveh odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin zaživeti skupaj v majhnem najetem stanovanju v Ljubljani. Njuna težava je, da iz različnih razlogov težko izražata čustva naklonjenosti, tako sta ves čas nejevoljni, zoprni in neprijazni do sveta, predvsem pa druga do druge.Režiser Kozole v svoji maniri to zlovoljnost izkoristi za piker humor, hkrati pa v prikazu njunega položaja izpostavi množico družbenih težav, od stanovanjske krize do nasilja nad ženskami. A komentar ni pridigarski, temveč umerjen in v vlogi razvoja junakinj ...Ukrajinsko-francoski baletni plesalec in koreograf Sergej Lifar je bil utelešenje plesa za sodobnike in navdih za poznejše koreografe. Več kot 30 let je vizionarski umetnik in nadarjeni poustvarjalec užival veliko slavo. Njegovi prijatelji so bili Paul Valery, Jean Cocteau, Coco Chanel, Pablo Picasso.Dokumentarni film z nekaterimi še nikdar videnimi arhivskimi posnetki in pripovedmi nekaterih baletnih zvezd razkriva skrivnosti njegovega umetniškega in svetovljanskega življenja. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Sergej Lifar pomembno zaznamoval tudi balet ljubljanske operno-baletne hiše.To ni samo zgodba o mesnem izdelku in jedi, temveč tudi o ponosu in simbolu slovenstva, vzponih, padcih in preporodu njene priljubljenosti, poti v vesolje, slavi in prepoznavnosti na drugih celinah.Kakšna in iz česa je prava kranjska klobasa, kdo in s kom se je boril za njeno zaščito? Kaj je o njej menda rekel cesar Franc Jožef, ko jo je prvič pokusil? Jo dovolj cenimo? Kako kranjska klobasa postane in ostane družinska tradicija? Kako se na krožniku ujame s čokolado, kaj počne na nogavicah in kje vse jo še najdemo?