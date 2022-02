TV namigi: Potniki, EMA 2022 in Titanik

Sobota, 12. februarja

Potniki: POP TV ob 22.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Passengers. ZDA, 2016. Režija: Morten Tyldum. Igrajo: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia. ZF film. 130 min.

Mlada novinarka Aurora in mehanik Jim sta potnika na vesoljski ladji, ki ju pelje na nov planet, novemu življenju naproti. A zaradi napake v sistemu se Jim ponesreči zbudi iz hibernacije 90 let prezgodaj. Po enem letu osamljenosti zbudi še Auroro. Preostanek življenja sta prisiljena preživeti v osami, toda kmalu ugotovita, da plovilo pestijo številne druge težave, poleg tega pa se z njima poigrajo tudi ljubezenska čustva.

Dobra kemija med glavnima igralcema ne odtehta neprepričljive zgodbe, ki poleg vsega vsebuje še zaplet, v katerem moški žensko zapelje s prevaro.

EMA 2022, 2. predizbor: TV SLO 1 ob 20.20

Slo., 2022. Voditelja: Melani Mekicar in Bojan Cvjetićanin. Prenos. 80 min.

EMA 2022, 2. predizbor Foto Tv Slo

V drugem predizboru se bo s svojimi skladbami predstavilo novih deset izvajalcev. To so: Mia Guček, Gušti feat. Leyre, Klara Jazbec, Vedran Ljubenko, Leya Leanne, LPS, Anabel, BQL, Hauptman in Eva Moškon. Tri bodo izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja, tri pa strokovna žirija.

V finalu izbora slovenskega predstavnika na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije se bo v soboto, 19. februarja, tako predstavilo dvanajst skladb, ki so najbolj prepričale v obeh predizborih.

Titanik: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Titanic. Koprod., 1997. Režija: James Cameron. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher. Drama. 195 min.

Titanik Foto Planet Tv

Naj takoj izdamo konec filma: da, ena najznamenitejših ladij v zgodovini se potopi. In James Cameron se je zelo potrudil, da je gledalcem ponudil čim bolj pristen prikaz ladje, njene notranjosti, zadnje poti posadke in potnikov, končal pa z veličastnim prikazom potopa Titanika.

Osrednja zgodba pa je prepovedana ljubezen v slogu Romea in Julije med revnim umetnikom Jackomin plemkinjo Rose. Žal so spletke med sicer izmišljenimi junaki prikazane preveč črno-belo.