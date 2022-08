TV namigi: Pravi moški, Kmetija in Bledi konj

Sreda, 31. avgusta

Pravi moški: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ich bin dein Mensch. Nem., 2021. Režija: Maria Schrader. Igrajo: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw. Kom. 110 min.

Alma je nemška znanstvenica, ki pristane na prav poseben eksperiment. Sodelovala naj bi v izrednem poskusu, pravzaprav raziskavi, ki bi pripomogla k nadaljnjem financiranju njenega znanstvenega dela. Za tri tedne bo morala sobivati z robotom, humanoidom moškega spola, ki je prirejen njenim potrebam in značaju in čigar umetna inteligenca je nastavljena za idealno skupno življenje z Almo. Tako v njeno življenje vstopi Tom, robot, ustvarjen samo zato, da bi ustrezal njej in jo naredil srečno …

Film je romanca, ki igrivo in samosvoje povzema pojme ljubezni in hrepenenja in jih sooči s sodobnostjo današnjega čustvovanja.

Kmetija: POP TV ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Natalija Bratkovič. Resn. šov. 70 min.

Kmetija Foto Pro Plus

Kmetija se vrača z novo sezono, z novo lokacijo, z novimi pravili in novimi tekmovalci. Letos se Kmetija seli na Dolenjsko – ravne zelenice Prekmurja je zamenjala razgibana dolenjska pokrajina. Če so v prejšnjih sezonah tekmovalci živeli v izobilju, tega letos ne bo. Mentalnih in fizičnih preizkušenj bo še več, strožja pravila igre pa bodo tekmovalcem otežila napredovanje ter jih postavljala v situacije, ko bodo morali hkrati tekmovati in sodelovati.

Tekmovalce bo še naprej spremljala voditeljica Natalija Bratkovič, ki ji je letošnja sezona kot adrenalinski odvisnici pisana na kožo. »Letos pričakujte Kmetijo brez milosti,« je zaupala Natalija. Vrača pa se tudi mentorica Nada, ki bo bdela nad opravljenimi nalogami.

Bledi konj: Fox Crime ob 22.00

The Pale Horse. Koprod., 2020. 1/3. Režija: Sandra Goldbacher. Igrajo: Kaya Scodelario, Georgina Campbell, Rufus Sewell, Sean Pertwee. Miniserija. 60 min.

Bledi konj Foto Fox

Ko začnejo preiskovati smrt mlade ženske, v njenem čevlju najdejo skrivnosten seznam imen. Kdo ga je napisal in kdo so ti ljudje

Eden s seznama je ovdoveli starinar Mark Easterbrook, ki je spet našel ljubezen z novo ženo Hermio, a ga preganja tragična smrt prve žene Delphine. Mark začne preiskovati, zakaj je njegovo ime na tem seznamu in pot ga vodi v poseben dom trojice domnevnih čarovnic, imenovan Bledi konj ...