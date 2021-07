TV namigi: Predsedovanje Svetu EU, Šest mojstrov in Boj

Četrtek, 1. julija

Predsedovanje Svetu EU in Povodni mož: TV SLO 1 ob 20.00





Šest mojstrov v viktorijanski hiši: TV SLO 2 ob 20.05

Šest mojstrov v viktorijanski hiši Foto Tv Slo



Boj Bryana Stevensona za enake pravice: HBO ob 21.40

Boj Bryana Stevensona za enake pravice Foto HBO

Slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije se začenja z obiskom Evropske komisije. Najprej bo na sporedu posebna oddaja o izzivih, ki jih ta vloga prinaša, v kateri bodo v živo spremljali dogajanje na Brdu in tudi na Bledu.Sledil bo prenos osrednjega kulturnega dogodka ob začetku predsedovanja. Na Blejskem jezeru bodo v krstni izvedbi baletne predstave Povodni mož koreografa Edwarda Cluga nastopili solisti in ansambel Baleta SNG Maribor ter člani Simfoničnega orkestra SNG Maribor z gosti. Avtor glasbe je Milko Lazar, scenograf Marko Japelj, kostumograf Leo Kulaš.Šest rokodelskih mojstrov bo preživelo mesec dni v poznoviktorijanskem dvorcu v Walesu, kjer bodo vsak teden prenovili eno sobo. Pri tem si bodo lahko pomagali samo s starinskim orodjem, kakršno je bilo v uporabi v času umetnoobrtnega gibanja – to se je konec 19. stoletja razširilo v Veliki Britaniji. Vsak teden bodo tako poustvarili nekaj značilnih izdelkov iz tistega obdobja.V prvi oddaji bo mizar Abdollah izdelal susseški stol, srebrarka Bryony srebrno skodelico, oblikovalka Ilse pa svojo različico tapete Williama Morrisa, enega od utemeljiteljev umetnoobrtnega sloga.ZDA so država z največjim odstotkom zapornikov na svetu. Izvedli so na stotine smrtnih kazni in še vedno se odvija boj zoper rasno diskriminacijo, ki se vleče že stoletja.Več kot štiri desetletja se je javni pravobranilec iz Alabame Bryan Stevenson boril za pravice revnih, obsojenih in zatiranih, da bi pomagal izkoreniniti rasno in socialno diskriminacijo v ameriškem pravosodju. Dokumentarec prinaša intimen portret tega izjemnega človeka.