TV namigi: Preizkušnje Cate McCall, Marinec in Tednik

Ponedeljek, 23. maja

Preizkušnje Cate McCall: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Trials of Cate McCall. ZDA, 2013. Režija: Karen Moncrieff. Igrajo: Kate Beckinsale, Nick Nolte, James Cromwell, Mark Pellegrino, Anna Anissimova. Drama. 105 min.

Cate McCall iz Kalifornije je odvetnica alkoholičarka, ki je bila na zdravljenju. Na sodišču se je namreč sprla s sodnikom in po tem, ko je slednji odredil alkotest, je njena kariera v nevarnosti. Hkrati se Cate bori za skrbništvo za hčerko, ki živi z očetom. Ko jo kot sodno določeno zagovornico dodelijo Lacey Stubbs, ki se bo pritožila nad svojo obsodbo za umor sojetnice, se zdi, da jo čaka kup težkih bitk. A Cate doslej še ni izgubila nobenega primera, poleg tega pa ima dobrega pomočnika.

Film za ljubitelje sveta odvetništva in sodnih procesov.

Marinec: Kanal A ob 21.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jarhead. ZDA, 2005. Režija: Sam Mendes. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Scott MacDonald, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx, Ming Lo. Akc. film. 140 min.

Marinec Foto Pro Plus

Anthony sledi družinski tradiciji in se izuči za marinca. Leta 1991 se bojuje v Iraku. Po mučnem uvajanju v enoto sta Anthony in njegov tovariš Troy izbrana za ostrostrelca. Sredi akcije v puščavi se morata z drugimi soborci zanesti na svojo iznajdljivost, budnost in predvsem prijateljstvo.

Poskus Sama Mendesa, da bi posnel nekakšno Apokalipso zdaj zalivske vojne, mu je uspel. Oba filma imata skupno cinično noto in pozivata k razmišljanju. V Marincu v ospredju niso spopadi, ampak mučno čakanje nanje.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto: Jure Eržen/delo

Mineva 30 let od prihoda prvih beguncev iz Bosne in Hercegovine in tri mesece od prihoda prvih beguncev iz Ukrajine. Od leta 2015 prihajajo množice beguncev iz držav Bližnjega vzhoda, kjer divjajo oboroženi spopadi.

Njihove zgodbe so grenke. Nikjer niso zaželeni, nikjer doma. Pogovarjali smo se ljudmi z različnih delov sveta, ki jim je skupno dvoje: da so morali zapustiti svoje domove in da so zatočišče našli v Sloveniji.