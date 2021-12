TV namigi: Pri Črnem Petru, Pravzaprav ljubezen in Kaufmann

Sobota, 25. decembra

Pri Črnem Petru: Planet TV ob 19.45

Slo., 2021. Vodi: Jasna Kuljaj. Zab. odd. 120 min.

Oddaja Pri Črnemu Petru bo tokrat v prazničnem ambientu gorske koče, voditeljici Jasni Kuljaj bodo družbo znova delali prikupno zmedena natakarica Sofija (Alja Prgin), gasilec Sašo (Sašo Dobnik), novinar Regon (Sašo Đukić) in poštar Peška (Boštjan Meglič). Jasni bodo stalni gostje gostilne pripravili vrsto presenečenj, saj zgovorna voditeljica prav decembra praznuje 40. rojstni dan

V gostilno prihajata Dejan Vunjak in Domen Kumer, še bolj pa jo bo presenetil nekdanji sovoditelj Boštjan Romih. Nastopili bodo tudi Jan Plestenjak, Čuki, BQL in Polkaholiki, Miran Rudan s svojo skupino, Dejan Dogaja s starši in učenci glasbene šole Lartko, ansambel Petan in drugi.

Pravzaprav ljubezen: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Love Actually. ZDA, 2003. Režija: Richard Curtis. Igrajo: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson, Bill Nighy, Gregor Fisher. Rom. film. 130 min.

Pravzaprav ljubezen Foto Tv Slo

Da velik nabor zvezd še ne pomeni dobrega filma, smo videli že večkrat. A režiser in scenarist Richard Curtis je svoje zvezdnike odlično izrabil. Z njihovo pomočjo je prepletel zgodbe osmih parov, ki se v mesecu pred božičem tako ali drugače ukvarjajo z ljubeznijo.

Mozaik zgodb, v katerem Curtis mojstrsko kombinira romantično z dramatičnim, nas želi prepričati, da je na svetu vendarle ostalo še nekaj človečnosti. In to pove s humorjem, ki je precej manj postan, kot smo vajeni pri komičnih romancah. Idealna romantična eskapada, ki je pravzaprav zelo očarljiva.

Jonas Kaufmann – božič je!: TV SLO 2 ob 20.05

Jonas Kaufmann - It's Christmas. Koprod., 2020. Koncert. 85 min.

Jonas Kaufmann – božič je! Foto Tv Slo

Glasbeno popotovanje po popularnih božičnih napevih od Nemčije in Avstrije do Švedske in Združenih držav Amerike.

Nemški operni zvezdnik, tenorist Jonas Kaufmann, nam ob spremljavi Otroškega pevskega zbora sv. Florijana, članov salzburškega Mozarteuma in drugih avstrijskih glasbenikov predstavi priljubljene božične pesmi in s posnetki zimske pokrajine pričara pristno božično vzdušje.