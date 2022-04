TV namigi: Prihodnost dela, Spartak in Preverjeno

Torek, 12. aprila

Prihodnost dela: spreminjanje dela in delavcev: TV SLO 2 ob 20.10

Future of Work: Changing Work, Changing Workers. ZDA, 2021. Režija: Laurens Grant. Dok. odd. 65 min.

Avtomatizacija, digitalna tehnologija in globalizacija korenito spreminjajo svet dela. Te spremembe je še dodatno pospešila pandemija covida-19.

Z naravo dela pa se spreminjajo tudi življenja delavcev, tako poklicno kot zasebno. Digitalni nomadi so delo na daljavo prostovoljno posvojili že pred leti, delo na domu med pandemijo pa je številne pahnilo v iskanje ravnovesja med službo, družino in prostim časom. Mnogi so zapadli tudi v krizo poklicne identitete.

Spartak: TV SLO 2 ob 21.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Spartacus. ZDA, 1960. Režija: Stanley Kubrick. Igrajo: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov. Zgod. film. 185 min.

Epska zgodovinska uspešnica Stanleyja Kubricka o najslavnejši vstaji v obdobju starega Rima.

Rimska republika v 1. stoletju pred našim štetjem. Delavec Spartak je zaradi uporniškega vedenja sprva obsojen na smrt, nato pa ga reši naključje. Kot sužnja ga prodajo poslovnežu Batiatu, ki v fizično krepkem moškem vidi priložnost za zaslužek. Pošlje ga v šolo za gladiatorje. Spartak se po nekaj tednih usposabljanja za ubijanje obrne proti svojemu gospodarju in postane vodja suženjskega upora.

Preverjeno: POP TV ob 21.45

Slo., 2022. Magazin. 60 min.

Kako poteka predvolilna kampanja? Spremljali so več strank, ki se potegujejo za mesta v Državnem zboru. Koliko stranke porabijo za kampanjo, kdo jim svetuje, imajo svetovalce tudi iz tujine? Kaj bolj pritegne, harmonika, pristen pogovor, pogostitev?

Kaj strokovnjaki menijo o vmesnem postu, priljubljeni dieti oziroma načinu prehranjevanja? Kako v praksi deluje, je lahko škodljivo, kakšne so izkušnje ljudi?

Zakaj minister ne podpiše pogodbe, ki bi omogočila črpanje več stotisoč evrov evropskega denarja za projekt Živeti z bobri?