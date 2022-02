TV namigi: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku in Louis van Beethoven

Ponedeljek, 7. februarja

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2019. Režija: Katja Pegan. Prenos proslave s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. 95 min.

Letošnja proslava se izrisuje z naslovom Up sreče v prsih hrani, Prešernovim verzom iz Krsta pri Savici, ki je osrednja točka kulturnega programa prireditve. Osrednja lika Črtomirja in Bogomilo igrata mlada igralca Mak Tepšić in Lea Cok. Predstava pa je nastala v produkciji Gledališča Koper. TV prenos bo režiral Goran Stojisavljević, Zdravljico tokrat interpretira igralski par Patrizia Jurinčič Finžgar in Vladimir Jurc. Skozi filmski zapis Deana Grgurice in Mateja Sukiča bodo predstavili prejemnike nagrad.

Louis van Beethoven: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Louis van Beethoven. Nem., 2020. Režija: Niki Stein. Igrajo: Tobias Moretti, Colin Pütz, Anselm Bresgott, Ulrich Noethen, Ronald Kukulies. Bio. film. 125 min.

Piše se leto 1779. O osemletnem Ludwigu van Beethovnu, ki so ga klicali »Louis«, se že govori kot o glasbenem geniju. Izbral je svojo, samostojno pot, v nasprotju z željami in hotenji svojih bližnjih. V času evropskih družbenopolitičnih vrenj spozna Mozarta. Nekonvencionalni genij in francoska revolucija razvnameta Louisovo ustvarjalno domišljijo. Odvrne se od avtoritet in hoče služiti samo umetnosti. Sledi čas družinskih tragedij, tudi v ljubezni ni uslišan. Ko se že zdi, da se bo zlomil, si Beethoven opomore in se leta 1792 odpravi na Dunaj in postane Haydnov študent ...

Zorro: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Mask of Zorro. ZDA, 1998. Režija: Martin Campbell. Igrajo: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, José María de Tavira, Diego Sieres. Akc. film. 160 min.

Na začetku 19. stoletja se Mehika bojuje za samostojnost. Edini, ki je na strani revnega prebivalstva, je skrivnostnež Zorro. Kadar ni zamaskiran, ga vsi poznajo kot spoštovanega Diega de la Vego. Ko guverner izve, kdo je Zorro, v burnem srečanju tragično umre Diegova žena, Diega pa zaprejo. Moderna bondiada v obliki vesterna temelji na junaku, ki so ga poznali že nemi filmi, toda tokrat ima zgodba več humorja, akcije in predvsem bolj verjetno zgodbo ...