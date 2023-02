TV namigi: Proslava, Z ostrim nožem in Nemirna kri

Torek, 7. februarja

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku: TV SLO 1 ob 20.00

Podelitev Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Slo., 2023. Režija: Matjaž Farič. Prenos. 90 min.

Na proslavi bodo podelili najvišja priznanja za dosežke v umetnosti, Prešernovi nagradi in nagrade Prešernovega sklada. Prešernovi nagradi tokrat prejmeta multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič.

Umetniški program letošnje proslave je povzet iz pesmi skupine Silence Svet se nagnil je naprej in označuje temo prireditve: odnosa med umetnikom in okoljem, v katerem deluje. Slavnostni govornik bo dr. Jožef Muhovič, predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada.

Z ostrim nožem: TV SLO 2 ob 23.15

Ostrým nozom. Slovaška, 2019. Režija: Teodor Kuhn. Igrajo: Roman Luknár, Ela Lehotská, David Hartl, Ela Stefunková, Marian Mitas. Drama. 90 min.

Film je posnet po resničnih dogodkih iz leta 2005 …

Ludovit in njegova žena Zuzana imata sina Davida in hčerko Jano. David je pravkar maturiral na srednji tehniški šoli in naj bi nadomestil očeta ključavničarja. Tistega večera, po maturi, se je David odpravil v mesto in se ni več vrnil. Namesto njega so prišli policisti. Ko starša v bolnišnici identificirata sinovo truplo, jima povedo, da so umor izvršili neonacisti. A na presenečenje žalujoče družine so vsi osumljenci odpuščeni zaradi napake v slovaškem pravosodju. Oče se zato poda na samostojno pot do pravice ...

C. B. Strike: Nemirna kri: HBO ob 21.00

C.B. Strike: Troubled Blood. VB, 2022. 1/4. Režija: Susan Tully. Igrajo: Tom Burke, Sophie Ward, Holliday Grainger, Sutara Gayle, Abigail Lawrie. Miniserija. 65 min.

C. B. Strike: Nemirna kri Foto HBO

Miniserija je posneta po literarnih uspešnicah J. K. Rowling, ki jih je napisala pod psevdonimom Robert Galbraith. Nemirna kri je peti roman v seriji.

Zgodba spremlja vojnega veterana Cormorana Strika, ki zdaj s sodelavko Robin Ellacott dela kot zasebni detektiv. Strike in Robin se lotita zastaranega primera, ko ju ženska prosi, naj poskusita ugotoviti, kaj se je zgodilo z njeno mamo, ki je izginila leta nazaj.