TV namigi: Prvaki, Maroko iz zraka in Strah ostane

Očarljiva poljudnoznanstvena serija nam približa prvake, od mogočnih goril do lenobnih lemurjev. Prvaki so, tako kot ljudje, družabne živali. Lahko so strah zbujajoči ali ljubki, pa tudi čustveni, premišljeni in skrbni. Ko jim trda prede, si pomagajo. Serija je tudi sprehod po osupljivih naravnih pokrajinah.Prvaki so zavzeli ves svet, od zasneženih gora do neprehodnih poplavljenih gozdov in odprtih planjav. V prvem delu izvemo, h kakšnim strategijam se zatekajo, da lahko preživijo tudi na najbolj nepričakovanih krajih.V drugem delu bomo spoznali notranjost Maroka in gorovje Atlas z več kot štiritisočmetrskimi vrhovi, med katerimi ležijo rodovitne doline.Z več sto let starimi vodnimi zajetji namakajo polja ter nasade oljk in datljevih palm. Onkraj Atlasa visoke sipine napovedujejo začetek Sahare, v kateri so Maročani postavili eno največjih sončnih elektrarn na svetu. Popotovanje po Maroku se konča na sredozemski obali in v pristanišču Tanger, od koder milijon in pol potnikov vsako leto potuje med Afriko in Evropo.V letih 1942 in 1943 je Mussolinijeva vojska mnoge Slovenke in Slovence internirala v italijanska fašistična taborišča. Spomin na te dogodke je potisnjen v pozabo tako doma kot na tujem, poznavanje fašizma pa popačeno. Tudi zato so storilci obravnavanih vojnih zločinov ostali nekaznovani.Intimna pričevanja nekdanjih internirancev in njihovih svojcev razkrivajo globino, s katero kršenje človekovih pravic, poniževanje in razčlovečenje zarežejo v posameznika in narod. Dokumentarni film je poskus razumevanja, kako vojna in internacija zaznamujeta človeka in kako opredeljujeta narod.